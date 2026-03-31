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Hindi Newsधर्मअघोर से ईशान तक... जगत कल्याण की कामना से महादेव ने कौन से 5 अवतार लिए, कैसे ब्रह्मा जी से है इनका गहरा संबंध

अघोर से ईशान तक... जगत कल्याण की कामना से महादेव ने कौन से 5 अवतार लिए, कैसे ब्रह्मा जी से है इनका गहरा संबंध

Panchavaktra Shiva: महादेव ने अपने पांच मुख वाले विशिष्ट प्रतिमा का रहस्य माता अन्नपूर्णा को बताते हुए कहा- “ब्रह्मा जी मेरे अनुपम भक्त हैं. आइए जानें महादेव ने अपने पांच अवतारों के बारे में माता को क्या बताया.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:11 AM IST
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5 incarnations of Mahadev
5 incarnations of Mahadev

Pauranik Katha 5 incarnations of Mahadev: महादेव की पांच विशिष्ट प्रतिमा अलग-अलग कल्पों में लिए उनके अवतारों से संबंधित है. मान्यता है कि महादेव ने जगत के कल्याण की कामना के साथ अलग-अलग कल्पों में अलग-अलग रूप लेकर अवतरित हुए. जिनमें से सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान ये 5 अवतार को प्रमुख माना गया है. महादेव के यही रूप पंचमुखी शिव जी की प्रतिमा के 5 मुख हैं जिसके रहस्य के बारे में माता अन्नपूर्णा को बताते हुए महादेव कहते हैं कि “ब्रह्मा जी मेरे अनुपम भक्त हैं जिनकी भक्ति सेमैं प्रत्येक कल्प में उन्हें दर्शन देता हूं और उनकी समस्याओं का अंत करता हूं. 

महादेव का पहला अवतार ‘सद्योजात’
19वें कल्प श्वेतलोहित में ब्रह्मा सृष्टि रचना का ज्ञान पाने के लिए ध्यान कर रहे थे तभी उन्हें महादेव ने अपने पहले अवतार ‘सद्योजात’ के रूप में दर्शन देकर उन्हें ‘सद्योजात मंत्र’ दिया. जिससे ब्रह्मा जी सृष्टि रचना के योग्य बन पाए. सद्योजात रूप में महादेव ने एक श्वेत और लोहित वर्ण के कुमार थे जिनकी शिखा थी.

महादेव का दूसरा अवतार ‘वामदेव’
20वें कल्प रक्त में रक्त वर्ण ब्रह्मा जी ने पुत्र की कामना कर परमेश्वर का स्मरण किया जिसके बाद ही उनसे लाल रंग के वस्त्र-आभूषण धारण किए हुए  एक पुत्र प्रगट हुए. महादेव का यह दूसरा अवतार ‘वामदेव’ कहलाया. इस रूप में ब्रह्मा जी के जीव-सुलभ अज्ञान को उन्होंने दूर किया और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की. 

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महादेव का तीसरा अवतार ‘तत्पुरुष’
21वें कल्प पीतवासा में महादेव ने अपना तीसरा अवतार ‘तत्पुरुष’ के रूप में लिया. ब्रह्मा जी सृष्टि रचना के लिए व्यग्र थे तब महादेव ने ‘तत्पुरुष’ रूप में उन्हें दर्शन देकर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, मंत्र है- ‘तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र: प्रयोदयात्।’ इस मंत्र का प्रभाव था कि ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि रच दी.
  
महादेव का चौथा अवतार ‘अघोर’
शिव कल्प में महादेव ने अपना चौथा अवतार लिया जिसका नाम ‘अघोर’ था. ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को रचने के लिए चिंता में पड़ गए तो महादेव ने ‘अघोर’ रूप में उन्हें दर्शन दिया. यह अघोर रूप महाभयंकर, कृष्ण-पिंगल वर्ण वाला है. महादेव ने इस रूप में काला वस्त्र, काली पगड़ी धारण की है. उनके शरीर पर काला यज्ञोपवीत और सर पर काला मुकुट है. मस्तक पर काला चंदन लगा है. ब्रह्मा जी को अघोर रूप में उन्होंने  रहस्यमयी और शक्तिशाली ‘अघोर मंत्र’ देकर सृष्टि रचना के लिए समर्थवान बनाया.

महादेव का पांचवां अवतार ‘ईशान’
विश्व रूप कल्प में महादेव ने ‘ईशान’ अवतार लिया जोकि पांचवां अवतार है. ब्रह्मा जी ने पुत्र की कामना की और शिव जी का ध्यान किया. फिर क्या था एक सिंहनाद पर सरस्वती देवी के साथ  स्फटिक के समान उज्ज्वल वर्ण में भगवान ‘ईशान’ अवतरित हुए और सरस्वती सहित ब्रह्मा जी को उपदेश दिया.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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