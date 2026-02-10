Advertisement
Pauranik Katha: कौन हैं तीन स्तन वाली देवी जिनके शौर्य से देवता भी हुए पराजित, जिनका महादेव से है जन्मों जन्म का नाता

Meenakshi Devi Temple Madurai Mystery: मीनाक्षी देवी मंदिर मां मीनाक्षी देवी को समर्पित मंदिर है जो तमिलनाडु के मदुरै नगर में है. आइए मां मीनाक्षी देवी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जानें.

Feb 10, 2026
Goddess Meenakshi Dev Pauranik Katha
Meenakshi devi Ki Katha: मीनाक्षी देवी मंदिर पूरे भारत में बहुत विशेष माना गया है जो तमिलनाडु के मदुरई नगर में स्थित है. मीनाक्षी देवी को मां पार्वती का अवतार कहा जाता है. देवी को समर्पित 2500 साल पुराना मीनाक्षी देवी मंदिर 2500 साल पुराना है, मंदिर में देवी पार्वती शिव जी के साथ विराजती हैं. वहीं मंदिर में स्थित मीनाक्षी देवी की प्रतिमा रहस्यमयी है. दरअसल, मीनाक्षी देवी की प्रतिमा तीन स्तनों वाली है. मीनाक्षी देवी से जुड़ी पौराणिक कथा को जानें जिसका महादेव से बहुत गहरा संबंध है. 

​मीनाक्षी देवी की पौराणिक कथा
पौराणिक कथा है कि मदुरै के राजा मलयध्वज पांड्या व उनकी धर्म पत्नी ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया. यह यज्ञ संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए किया गया. यज्ञ के प्रताप से राजा को पुत्री प्राप्त हुई लेकिन वह जन्म से ही तीन वर्ष की आयु जितनी बड़ी थी. उसकी आंखें मछली की तरह बड़ी सुडौल और सुंदर थी. पुत्री के इस अद्भुत रूप को देखकर माता पिता ने उनका नाम मीनाक्षी रखा. पुत्री और से आयु में और सुंदरता में तो और से अलग थी ही लेकिन उसका शारीरिक बनावट भी अलग थी. दरअसल मीनाक्षी के दो नहीं बल्कि तीन स्तन थे. ऐसा होने से  राजा-रानी बहुत दुखी रहने लगे. लभी एक दिन भगवान शिव ने राजा को दर्शन दिया और उनके दुख का अंत करते हुए उन्हें बताया कि जिस भी दिन आपकी पुत्री को उसका योग्य वर मिल जाएगा,उसी दिन उसका तीसरा स्तन गायब हो जाएगा. शिव जी ने राजा रानी को बताया कि आपकी पुत्री बहुत साहसी है और शौर्य से भरी हुई है, यही कारण है कि आपकी ही तरह आपके राज्य पर आपकी पुत्री का शासन कायम होगा. मीनाक्षी देवी जन्म से ही साहसी थी जिसके कारण उनकी इच्छा हुई की वे पूरे संसार पर राज करें. इस तरह उन्होंने कई राजाओं को हराया और कई देवताओं को भी उन्होंने एक के बाद एक हराया. मीनाक्षी देवी के शौर्य का तब बोलबाला था. देवी अपने विजय रथ पर सवार होकर एक दिन एक मीनाक्षी देवी वन चली गईं जहां पर युवा सन्यासी से उनकी भेंट हुई. जैसे ही मीनाक्षी देवी की भेंट उस सन्यासी से हुई तो उनका तीसरा स्तन अपने आप ही गायब हो गया और इसी के साथ मीनाक्षी देवी को यह आभास हो गया कि उनके योग्य वर यही सन्यासी है. ये सन्यासी और कोई नहीं बल्कि वे स्वयं शिव जी थे. सन्यासी रूप में शिव जी का नाम सुंदरेश्वर देव है जिन्हें देखकर मीनाक्षी देवी को स्मरण होता है कि पहले भी इस युवा से उनकी भेंट हो चुकी है. उन्हें याद आया कि वे स्वयं देवी पार्वती का अवतार हैं और सन्यासी रूप में कोई और नहीं भगवान शिव ही हैं. इस तरह मीनाक्षी देवी मदुरै पहुंची और सुंदरेश्वर देव के साथ उनका शुभ विवाह हुआ.
     
मीनाक्षी मंदिर में आते हैं महादेव
मीनाक्षी मंदिर के परिसर में दो मंदिर है. एक मीनाक्षी मंदिर और दूसरा प्रधान मंदिर. यहां के एक मंदिर में मीनाक्षी देवी विराजमान है और इनके मंदिर की दीवार पर कल्याण उत्सव का चित्र भी अंकित है. दूसरे मंदिर में सुंदरेश्वर देव विराजते हैं जिन्हें शिव का अवतार कहा गया है और यहीं पर पाणिग्रहण समारोह में मीनाक्षी देवी के हाथों में सुंदरेश्वर देव का हाथ सौपा गया. वैसे तो कन्यादान की परंपरा है लेकिन मीनाक्षी देवी मंदिर में मीनाक्षी देवी के हाथों में सुंदरेश्वर देव का हाथ दिया जाता है. हर रात्रि सुंदरेश्वर देव मीनाक्षी देवी के गर्भगृह में आते हैं ऐसी मान्यता है. इस दौरान दोनों दम्पति एक साथ समय गुजारते हैं और इस समय गर्भगृह में प्रवेश करना मना होता है.

