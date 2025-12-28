Pauranik Katha: आखिर किसने छीन ली थी समुद्र के पानी की मिठास? किसके श्राप से हुआ ये चमत्कार, जानें रहस्य!

Pauranik Katha: वैसे तो यह बात सब जानते हैं कि समुद्र का जल खारा होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या है. आइए जानते हैं पुराणों में वर्णित उस कथा के बार में जो यह बताती है कि आखिर किसके श्राप की वजह से समुद्र का पानी खारा हो गया.
Pauranik Katha: सनातन धर्म के शास्त्रों और पुराणों में कई ऐसी कथाएं मिलती हैं जो बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाली होती हैं. शिव पुराण में एक कथा आती है कि एक बार समुद्र के पानी की मिठास को छीन लिया गया. लेकिन सवाल उठता है कि आखिर किसकी वजह से समुद्र के पानी की मिठास चली गई. इसके पीछे की वजह क्या थी. आइए जानते हैं कि आखिर किसके श्राप की वजह से समुद्र के पानी की मिठास चली गई और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.
माता पार्वती की कठोर साधना
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय की पुत्री पार्वती ने समुद्र तट पर अत्यंत कठिन तपस्या शुरू की थी. उनकी इस साधना का तेज इतना प्रबल था कि तीनों लोकों में हलचल मच गई. देवी के इस तपस्वी और दिव्य स्वरूप को देखकर समुद्र देव (वरुण देव) उन पर मुग्ध हो गए. अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर समुद्र देव देवी पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया.
महादेव का अपमान
माता पार्वती ने अत्यंत शांत और गरिमापूर्ण तरीके से समुद्र देव के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. उन्होंने कहा- "हे देव! मेरा हृदय और मेरा जीवन सिर्फ महादेव के चरणों में समर्पित है. मैं सिर्फ उन्हीं से विवाह करने का संकल्प ले चुकी हूं." देवी पार्वती के मुख से शिव की प्रशंसा सुनना समुद्र देव के अहंकार को ठेस पहुंचा गया. गुस्से में आकर उन्होंने भगवान शिव की निंदा करनी शुरू कर दी. उन्होंने महादेव का अपमान करते हुए कहा कि वे तो सिर्फ एक भस्मधारी और वैरागी हैं, जबकि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, विशाल हूं और समस्त संसार की प्यास बुझाने वाला हूं. उन्होंने माता पार्वती को फुसलाते हुए कहा कि वे एक आदिवासी का साथ छोड़कर समुद्र की रानी बनें.
जब माता पार्वती ने दिया समुद्र को श्राप
अपने आराध्य और होने वाले पति का अपमान माता पार्वती सहन नहीं कर सकीं. समुद्र देव के अहंकार और महादेव के प्रति उनके अपशब्दों ने देवी को अत्यंत क्रोधित कर दिया. देवी पार्वती ने गरजते हुए कहा- "जिस मीठे जल और अपनी उपयोगिता पर तुम्हें इतना अभिमान है, वह आज से ही नष्ट हो जाएगा. तुम्हारा यह विशाल जल स्रोत मनुष्यों के लिए व्यर्थ हो जाएगा." माता पार्वती ने श्राप दिया कि समुद्र का जो जल दूध की तरह सफेद और मीठा है, वह आज से खारा (नमकीन) हो जाएगा. कोई भी प्यासा मनुष्य चाहकर भी अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम्हारे जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर पाएगा. कहते हैं कि माता पार्वती के श्राप की वजह से समुद्र का जल खारा हो गया.
