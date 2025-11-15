Pauranik Katha: शिव जी के इस भयानक श्राप के कारण नहीं पूजे जाते हैं ब्रह्मा जी, जानिए क्या है झूठ और क्रोध की ये कथा!

Why Is Brahma Ji Not Worshiped: हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी त्रिदेवों में से एक हैं. त्रिदेव यानी सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी, पालनकर्ता विष्णु जी और संहारक महादेव है. ध्यान दें कि पूरे साल किसी न किसी व्रत त्योहार के माध्यम से महादेव और विष्णु जी की पूजा तो की जाती है लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है. आइए इस बारे में बहुत विस्तार से जानें कि ब्रह्मा जी की पूजा न किए जाने के पीछे क्या कारण है. इसके पीछे की पूरी कथा क्या है.

ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती, जानें पूरी कथा

पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर तर्क वितर्क शुरू हो गया कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भगवान शिव के पास इस प्रश्न को लेकर पहुंच गए कि श्रेष्ठ कौन है. इसके बाद भगवान शिव ने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक ज्योतिषतिर्लिंग प्रकट किया. इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी से महादेव ने कहा कि आप दोनों में से जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत का पता लगाएंगे वो सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ मान लिए जाएंगे. महादेव के कहे अनुसार विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने हंस रूप धारण किया और दोनों ज्योतिर्लिंग का छोर यानी उसका आदि और अंत खोजने निकल पड़े. दोनों ने सालों साल तक कोशिश की लेकिन आदि अंत का पता नहीं लगा पाए. तब विष्णु जी ने महादेव की महिमा को जान लिया और भोलेनाथ से क्षमा मांगी. उन्होंने कहा कि वे ज्योतिर्लिंग के आदि अंत को खोज नहीं पाए. वहीं, दूसरी ओर ब्रह्मा जी महादेव के सामने आकर साफ साफ कह दिया कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का अंत खोज लिया है. इस पर महादेव ने ब्रह्मा जी से क्रोधित स्वर में कहा कि ब्रह्मदेव आप यह झूठ कह रहें हैं. लेकिन इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए ब्रह्मा जी ने केतकी फूल को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया. जिस पर केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ का साथ देते हुए कहा कि जिस समय ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग के अंत खोजा उस समय वो वहीं थी. ब्रह्मा जी और केतकी फूल के झूठ से महादेव बहुत अधिक क्रोधित हुए. उन्होंने क्रोधवश ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा किसी भी अनुष्ठान में नहीं की जाएगी और न तो यज्ञ व हवन में वो भाग ले सकेंगे. वहीं केतकी के फूल को महादेव ने श्राप दिया कि जहां भी मेरी या मेरे शिवलिंग स्वरूप की पूजा की जाएगी वहां पर केतकी फूल को पूजा में नहीं रखा जाएगा. तब से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है और न तो शिव जी की पूजा में केतकी के फूल चढ़ाए जाते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

और पढ़ें- Vastu Tips: भूमि दोष उजाड़ सकता है बसा बसाया घर, जानें लक्षण और अचूक उपाय!

और पढ़ें- Palmistry For Job: हथेली की इन रेखाओं से जानें आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं, सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा दूर!

और पढ़ें- Baby Names: शनिवार को जन्में बच्चे को दें ये सुंदर नाम, जानें कैसे होते हैं ये लोग!