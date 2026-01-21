Advertisement
Pauranik Katha: बृहस्पति को क्यों कहा जाता है देवगुरु, किसने दी उन्हें यह उपाधि, पढ़ें पौराणिक कथा

Pauranik Katha: बृहस्पति को क्यों कहा जाता है 'देवगुरु', किसने दी उन्हें यह उपाधि, पढ़ें पौराणिक कथा

Brihaspati Dev Pauranik Katha: बृहस्पति को लोग देवगुरु के नाम से भी जानते हैं. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर उन्हें देवताओं का गुरु क्यों कहा जाता है और उन्हें यह उपाधि किसने दी थी. आइए जानते हैं कि इस संबंध में पुराणों में वर्णित एक दिलचस्प कथा के बारे में.

Jan 21, 2026, 09:12 PM IST
Pauranik Katha: बृहस्पति को क्यों कहा जाता है 'देवगुरु', किसने दी उन्हें यह उपाधि, पढ़ें पौराणिक कथा

Pauranik Katha: पौराणिक गंथों में कई ऐसी कथाओं का जिक्र किया गया है, जो बेहद रहस्यमयी और चौंकाने वाले हैं. सनातन धर्म में बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है. बृहस्पति देव को देवगुरु कहे जाने के पीछे शास्त्रों में एक दिलचस्प कथा का उल्लेख किया गया है. इस पौराणिक कथा के मुताबिक, बृहस्पति को देवगुरु की उपाधि प्रदान की गई, जिसके बाद वे देवगुरु कहलाए. अक्सर लोगों के मन में बहस्पति देव को लेकर एक प्रश्न जरूर होता है कि आखिर उन्हें देवताओं का गुरु क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की खास वजह क्या हो सकती है. आइए जानते हैं कि बृहस्पति देव को देवगुरु की उपाधि किसने दी और उन्हें देवगुरु क्यों कहा जाता है, इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

कैसा है बृहस्पति देव का स्वरूप? 

बृहस्पति देव का वर्ण पीला है और उन्हें पीला रंग अत्यंत प्रिय है. वे हमेशा सुनहरे मुकुट और सुंदर मालाओं से सुसज्जित रहते हैं. इसके अलावा वे कमल के आसन पर विराजमान होकर पीले वस्त्र धारण करते हैं. उनके चार हाथों में दंड, रुद्राक्ष की माला, पात्र और वरमुद्रा सुशोभित है. उनका वाहन सूर्य के समान तेजस्वी और स्वर्ण निर्मित रथ है, जिसमें वायु के समान तीव्र गति वाले आठ घोड़े जुते हुए हैं. ऋग्वेद में उनके स्वर्ण निर्मित दंड का भी विशेष उल्लेख मिलता है.

समृद्ध है बृहस्पति देव का परिवार

पुराणों के अनुसार, बृहस्पति देव का परिवार अत्यंत समृद्ध है. उनकी तीन पत्नियां हैं- शुभा, तारा और ममता हैं. उनकी पहली पत्नी शुभा से सात कन्याओं (भानुमति, राका, अर्चिष्मती, महामती, महिष्मती, सिनीवाली और हविष्मती) का जन्म हुआ. जबकि, दूसरी पत्नी तारा से सात पुत्र और एक कन्या हुई. इसके अलावा तीसरी पत्नी ममता से भारद्वाज और कंचन नामक दो यशस्वी पुत्र हुए. उनके अधिदेवता देवराज इंद्र और प्रत्यधिदेवता सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा हैं.

देवगुरु बनने की पौराणिक कथा

स्कंदपुराण के अनुसार, बृहस्पति देव के देवगुरु और नवग्रहों में स्थान पाने के पीछे उनकी घोर तपस्या है. कथा के अनुसार, उन्होंने प्रभास तीर्थ में भगवान शिव की अत्यंत कठिन आराधना की थी. उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें देवताओं के आचार्य का पद प्रदान किया और उन्हें आकाशमंडल में एक प्रभावशाली ग्रह के रूप में स्थापित किया. वे अपने अगाध ज्ञान से देवताओं को यज्ञ का भाग प्राप्त करने में सहायता करते हैं और रक्षोघ्न मंत्रों के बल पर असुरों से उनकी रक्षा करते हैं.

यह भी पढ़ें: आखिर किसने छीन ली थी समुद्र के पानी की मिठास? किसके श्राप से हुआ ये चमत्कार, जानें रहस्य!

बृहस्पति देव की कृपा पाने के अचूक उपाय

अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हैं या आप जीवन में सुख-समृद्धि चाहते हैं, तो कुछ उपाय बेहद फलदायी साबित हो सकते हैं. बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए प्रत्येक गुरुवार (बृहस्पतिवार) और अमावस्या के दिन व्रत रखें. इसके साथ ही इस दिन पीले वस्त्र पहनें और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. इसके अलावा ज्योतिषी की सलाह पर उत्तम श्रेणी का पीला पुखराज धारण करें. शास्त्रों में दान का विशेष महत्व बताया गया है. ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए ब्राह्मणों को पीले वस्त्र, सोना, हल्दी, शुद्ध घी, पीले अन्न (चना दाल), पुस्तक, शहद, जमीन या छाते का दान करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

