आखिर क्यों ब्रह्मा को शतरूपा के लिए धारण करने पड़े थे 5 मुख? जानिए 100 रूपों वाली देवी का रहस्य

Who Was Shatarupa: भारतीय पुराणों के अनुसार, सृष्टि के आरंभ में जब शून्य से जीवन का आरंभ हुआ, तब ब्रह्मा के संकल्प से ब्रह्मांड की प्रथम स्त्री 'शतरूपा' का प्राकट्य हुआ. 'सौ रूपों वाली' शतरूपा मात्र एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि प्रकृति की अनंत सृजनात्मक शक्ति और सौंदर्य का साक्षात स्वरूप मानी जाती हैं. प्रथम पुरुष मनु के साथ उनका मिलन ही समस्त मानव सभ्यता का आधार बना. हालांकि, उनके जन्म और ब्रह्मा के पांचवें मुख की कथा गहरी आध्यात्मिक चेतना और मर्यादा का दर्शाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आदि-जननी शतरूपा का वह रहस्य, जिसने न सिर्फ संसार को विस्तार दिया बल्कि ईश्वर को भी धरती पर पुत्र रूप में आने को विवश कर दिया.

शतरूपा का क्या होता है मतलब

'शतरूपा' शब्द का शाब्दिक अर्थ है- 'सौ रूपों वाली'. यह नाम केवल एक पहचान नहीं, बल्कि प्रकृति की उस अनंत विविधता और संभावनाओं का प्रतीक है, जिससे संपूर्ण संसार का ताना-बाना बुना गया है. जहां ब्रह्मा पुरुष तत्व और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं, वहीं शतरूपा उस प्रकृति और स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसके बिना सृजन असंभव है.

पांचवें मुख की कथा

पौराणिक ग्रंथों जैसे शिव पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक अत्यंत गूढ़ प्रसंग मिलता है. कथा के अनुसार, शतरूपा के अनुपम सौंदर्य से सम्मोहित होकर ब्रह्मा उन्हें हर दिशा में निहारने लगे. शतरूपा जिस दिशा में भी गईं, ब्रह्मा के मुख उसी ओर प्रकट होते गए. आखिरकाक आकाश की ओर देखती शतरूपा को निहारने के लिए ब्रह्मा का पांचवां मुख विकसित हुआ.

यह प्रसंग सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि आसक्ति (लगाव) के उदय का प्रतीक है. संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मा के उस पांचवें मुख को अलग कर दिया. यह इस बात का बोध कराता है कि सृजन की प्रक्रिया वासना से नहीं, बल्कि पवित्रता और धर्म के सिद्धांतों से अनुशासित होनी चाहिए.

दशरथ और कौशल्या का रहस्य

गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अनुसार, मनु और शतरूपा ने मानव जाति के कल्याण के लिए नैमिषारण्य की पावन भूमि पर कठोर तपस्या की. उनकी साधना इतनी कठिन थी कि उन्होंने अन्न, जल और अंत में वायु का भी त्याग कर दिया. उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, तो मनु ने उनके समान ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की. प्रभु ने उन्हें वरदान दिया कि आने वाले समय में वे स्वयं अयोध्या नरेश दशरथ और माता कौशल्या के रूप में जन्म लेंगे और भगवान स्वयं उनके पुत्र राम के रूप में अवतार लेंगे.

मनु-शतरूपा की विरासत और नैमिषारण्य

आज भी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है. यहां स्थित मनु-शतरूपा का मंदिर हमें उस मूल जड़ की याद दिलाता है जहां से सभ्यता शुरू हुई. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यहां की यात्रा के बिना आध्यात्मिक खोज अधूरी मानी जाती है.

