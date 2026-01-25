Pauranik Katha: क्या भगवान इतने निष्ठुर हो सकते हैं? जानें क्यों श्री कृष्ण ने एक भक्त राजा से मांगी थी उनके पुत्र की बलि

Pauranik Katha: महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपनी सत्ता और श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति सिर्फ अस्त्र-शस्त्र उठाने में नहीं, बल्कि त्याग की पराकाष्ठा में निहित है. यह कथा है भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज और उनके अटूट विश्वास की. पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार श्रीकृष्ण ने अपने एक भक्त राजा से उसके पुत्र की बलि मांगी थी. लेकिन अक्सर लोग इस बात को जानकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी श्रीकृष्ण ने अपने भक्त राजा से उसके पुत्र की बलि क्यों मांगी थी? इसके पीछे की मुख्य और खास वजह क्या था. आइए जानते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में.

धनुर्धर अर्जुन को किस बालक ने किया था परास्त

यज्ञ का अश्व जब राजा मोरध्वज के राज्य में पहुंचा, तो उनके साहसी पुत्र धीरध्वज ने उसे रोक लिया. अर्जुन, जिन्हें अपनी वीरता पर गर्व था, इस चुनौती से क्रोधित हो उठे और युद्ध के लिए तैयार हो गए. हालांकि भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को चेताया कि मोरध्वज और उनका परिवार नारायण का अनन्य भक्त है और उनसे युद्ध करना उचित नहीं है, किंतु अर्जुन ने इसे अनसुना कर दिया. परिणामस्वरूप, बालक धीरध्वज ने अपने पराक्रम से अर्जुन को रणभूमि में मूर्छित कर दिया. जब अर्जुन को चेतना आई, तो श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह हार उनकी भक्ति और सत्य की शक्ति थी.

साधु का वेश और सिंह की शर्त

अर्जुन के मन में अभी भी यह शंका थी कि क्या कोई उनसे भी बड़ा भक्त हो सकता है. अर्जुन का यह सूक्ष्म अहंकार तोड़ने के लिए श्रीकृष्ण ने एक लीला रची. दोनों ने साधुओं का वेश धारण किया और एक भूखे सिंह को साथ लेकर राजा मोरध्वज के द्वार पर जा पहुंचे. राजा ने साधुओं का सत्कार किया, लेकिन वेशधारी श्रीकृष्ण ने एक अत्यंत क्रूर शर्त रखी. उन्होंने कहा, "राजन्! हम तो सूक्ष्म भोजन कर लेंगे, लेकिन हमारा यह सिंह केवल नरभक्षी है. अगर आप अपने इकलौते पुत्र धीरध्वज को अपने हाथों से आरे से चीरकर इस सिंह को भोजन के रूप में अर्पित करें, तभी हम आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे. शर्त यह भी है कि इस प्रक्रिया के दौरान आपकी या रानी की आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आनी चाहिए."

त्याग की पराकाष्ठा

ऐसी कठोर शर्त सुनकर अर्जुन कांप उठे, लेकिन धर्मपरायण राजा मोरध्वज विचलित नहीं हुए. उन्होंने अपने पुत्र और पत्नी को इस धर्म-संकट के बारे में बताया. बालक धीरध्वज और रानी, राजा के वचन और धर्म की रक्षा के लिए सहर्ष तैयार हो गए. राजा और रानी ने खुद अपने हाथों से आरे से अपने प्रिय पुत्र के दो भाग किए और सिंह के सामने परोस दिए. सिंह ने सिर्फ आधा शरीर खाया और आधा छोड़ दिया. यह देखकर रानी की आंखों में आंसू आ गए. जब श्रीकृष्ण ने इसका कारण पूछा, तो रानी का उत्तर सुनकर सब दंग रह गए. उन्होंने कहा, "प्रभु! ये आंसू पुत्र मोह के नहीं हैं. यह दुख तो इसलिए है क्योंकि मेरे पुत्र का आधा शरीर प्रभु के काम नहीं आया और शेष रह गया."

अर्जुन का आत्मसमर्पण

यह दृश्य देखकर अर्जुन का सारा अहंकार चूर-चूर हो गया. उन्होंने स्वीकार किया कि राजा मोरध्वज की भक्ति निस्वार्थ और अचल है. अर्जुन की प्रार्थना पर श्रीकृष्ण ने अपनी माया समेटी और राजा-रानी को अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए. भगवान ने बालक धीरध्वज को फिर से जीवित कर दिया और राजा से वरदान मांगने को कहा. अत्यंत विनम्र भाव से राजा मोरध्वज ने वरदान मांगा- "हे गोविंद! भविष्य में कभी भी किसी भक्त की ऐसी कठिन परीक्षा न लेना, जैसी आपने हमारी ली है." कहते हैं कि इसके बाद भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली.

