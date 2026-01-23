Advertisement
चुनौती बन गए थे 3 भाई तब महादेव को लेना पड़ा त्रिपुरांतक अवतार, अभिजित नक्षत्र और अमोघ बाण से कथा का है गहरा संबंध!

Tripurantak Avatar Story: मान्यता है कि राक्षसों के तीनों पुर को नाश करने के लिए महादेव ने पहली बार धनुष-बाण चलाया. इसी समय भगवान शिव को त्रिपुरान्तक अवतार लेना पड़ा. आइए इस कथा के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 23, 2026, 04:35 PM IST
Tripurantak Avatar Ki Kahani

Tripurantak Avatar Ki Kahani: संसार संकट में था और चारों ओर हाहाकार मच गया था. तब भगवान शिव ने एक अवतार लिए जिसे त्रिपुरांतक कहा गया. त्रिपुरासुर का वध करने की इस कथा में सभी देवी देवताओं ने अलग अलग रूपों में भाग लिया. ध्यान दें कि त्रिपुरासुर कोई एक राक्षस नहीं बल्कि राक्षसराज तारकासुर के ये तीन पुत्र थे जिनका नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली था. त्रिपुरासुर के अंत की कथा को आइए विस्तार से जानें.

त्रिपुरासुर और उनके अंत की कथा
भगवान शिव के पुत्र और देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया. अब तारकासुर के तीनों पुत्र ने बदले की भावना के साथ ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि उनके लिए तीन ऐसी अद्भुत पुरियों का निर्माण किया जाए जो हवा में तैरता रहे और केवल अभिजित नक्षत्र में ही एक सीध में आए. इन पुरियों को नष्ट तभी किया जा सके जब शांतचित्त व्यक्ति असंभव रथ पर आएगा और एक ही निशान में अमोघ बाण से तीनों पुर पर वार करेगा.

त्रिपुरासुर ने मचाया तीनों लोकों में आतंक
वरदान पाकर तीनों भाई यानी त्रिपुरासुर ने संपूर्ण संसार के लोगों परेशान करना शुरू किया. हर ओर हाहाकार मच गया. देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा और त्रिपुरासुर ने वहां अपना शासन कायम कर लिया. त्रस्त देवताओं ने शिव जी की शरण ली और त्रिपुरासुर के अंत के लिए उनके प्रार्थना की. निवेदन पर शिव जी ने त्रिपुरासुर को नष्ट करने की पूरी योजना तैयार की. स्वयं भगवान विष्णु ने शिव जी के धनुष के लिए बाण का रूप लिया और बाण की नोक अग्नि देव बने. शिव जी के लिए हिमालय पर्वत धनुष बने और प्रत्यंचा शेष नाग बन गए. विश्वकर्मा देव ने शिव जी के लिए एक दिव्य रथ बनाया. पहिये सूर्य व चन्द्रमा बने और रथ के घोड़े इंद्र, वरुण, यम कुबेर आदि देवता बने.

भगवान शिव को मिला त्रिपुरारी नाम 
भगवान शिव दिव्य रथ में बैठे और शस्त्रों से सुशोभित होकर युद्ध स्थल पर गए. जहां पर दैत्य पुत्र त्रिपुरो में बैठे थे. अभिजित नक्षत्र था और तीनों पुर एक सीध में थे. भगवान शिव ने अपने अमोघ बाण से निशाना साधा और त्रिपुरों के एक सीध में आते ही बाण चला दिया. तीनों पुर जलकर भस्म हुए और आकाश मार्ग से भगवान शिव पर देवताओं ने फूल चढ़ाएं. इस तरह त्रिपुरो के अंत के कारण ही शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया गया.  त्रिपुरासुर का वध करने से शिव जी को त्रिपुरांतक नाम पड़ा.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

pauranik katha

