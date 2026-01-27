Pauranik Katha: पृथ्वी का भार उठाने वाले शेषनाग को आखिर क्यों छोड़ा अपना परिवार? जानें उनके 4 प्रमुख अवतारों का रहस्य

Pauranik Katha: पौराणिक कथाओं में शेषनाग से जुड़ी कथा का स्थान बेहद खास और पूजनीय है. वे सिर्फ सर्पों के राजा ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और उनके विश्राम का आधार भी हैं. अनंत के नाम से प्रसिद्ध शेषनाग के हजार मस्तक ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाते हैं. मान्यता है कि जब शेषनाग सीधे चलते हैं, तो समय का चक्र गतिमान रहता है और जब वे कुंडली मारते हैं, तो सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती है. समुद्र में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आसन स्वरूप विराजमान रहने वाले शेषनाग ने समय-समय पर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए कई अवतार लिए हैं. पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार, एक बार शेषनाग ने अपनी माता का त्याग कर दिया था. आइए जानते हैं कि शेषनाग ने ऐसा क्यों किया था और उनके 4 प्रमुख अवतार कौन-कौन से हैं.

पृथ्वी पर शेषनाग के प्रमुख अवतार

कहते हैं कि शेषनाग ने न सिर्फ बैकुंठ में श्रीहरि की सेवा की, बल्कि हर युग में उनके साथ अवतार लेकर उनके मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. त्रेतायुग में भगवान राम के साथ शेषनाग ने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया. पूरे रामायण काल में वे साये की तरह प्रभु राम की सेवा में समर्पित रहे. इसके साथ ही द्वापरयुग में श्रीकृष्ण अवतार के समय शेषनाग उनके बड़े भाई बलराम (दाऊजी) के रूप में अवतरित हुए. गर्ग संहिता के अनुसार, शेषनाग की पत्नी नागालक्ष्मी ने भी बलराम की पत्नी रेवती के रूप में जन्म लेकर उनकी सेवा की थी. इसके अलावा कलियुग में योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि को भी शेषनाग का अंश माना जाता है. भक्ति आंदोलन के महान संत और दार्शनिक रामानुजाचार्य को भी कलियुग में शेषनाग का ही अवतार माना गया है. इतना ही नहीं, दिलचस्प बात ये भी है कि जब वासुदेव जी नन्हे कृष्ण को गोकुल ले जा रहे थे, तब मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए शेषनाग ने ही उनके ऊपर अपने फन का छत्र तान दिया था.

क्यों किया था शेषनाग ने अपनी माता का त्याग?

शेषनाग के जन्म और उनके परिवार का त्याग करने की कथा अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक है. कथा के अनुसार, महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं- कद्रू और विनता. कद्रू ने वरदान में एक हजार नाग पुत्र मांगे, जिनमें सबसे पहले शेषनाग का जन्म हुआ. उनके अन्य भाइयों में वासुकी, तक्षक और कालिया जैसे नाग शामिल थे. वहीं, विनता से पक्षियों के राजा गरुड़ की उत्पत्ति हुई. कहते हैं कि एक बार कद्रू ने अपनी बहन विनता के साथ छल किया और एक शर्त हारने के कारण उसे अपनी दासी बना लिया. शेषनाग स्वभाव से धर्मपरायण थे. जब उन्होंने देखा कि उनकी माता कद्रू और उनके भाई विनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो उनका मन दुख से भर गया. अधर्म का साथ देने के बजाय शेषनाग ने अपनी माता और भाइयों का त्याग करना बेहतर समझा. वे गंधमादन पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गए.

ब्रह्मा जी का वरदान

कहा जाता है कि शेषनाग की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए. उन्होंने शेषनाग को वरदान दिया कि उनकी बुद्धि कभी धर्म के रास्ते से अलग नहीं होगी. साथ ही, ब्रह्मा जी ने उन्हें अस्थिर पृथ्वी को संतुलित करने का काम सौंपा. तभी से शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया हुआ है. उनके इसी धर्मपरायण स्वभाव के कारण वे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय सेवक बने और सदैव उनके साथ क्षीर सागर में निवास करते हैं.

