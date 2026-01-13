Pauranik Katha: सूरदास ने कान्हा से क्यों मांग लिया था अंधेपन का वरदान? जानें भक्त और भगवान की यह भावुक कथा

Pauranik Katha: हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाने वाले संत सूरदास के विषय में सबसे अधिक विस्मयकारी तथ्य यह है कि वे जन्म से ही नेत्रहीन थे. लेकिन अगर आप उनके काव्य को पढ़ें, तो उसमें प्रकृति के रंगों, संसार की गतिविधियों और भगवान श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं का इतना सजीव और सूक्ष्म चित्रण मिलता है कि बड़े-बड़े विद्वान भी चकित रह जाते हैं. उनकी लेखनी ने वह देख लिया, जो स्वस्थ आंखों वाले भी नहीं देख पाते. सूरदास जी की कृष्ण के प्रति अटूट आस्था का प्रमाण इस बात से मिलता है कि उन्होंने खुद जीवन भर के लिए अंधेपन को स्वीकार किया. आखिर क्यों एक भक्त ने दृष्टि मिलने के बाद भी फिर से अंधा होना चुना? आइए, उनके जीवन के उस अलौकिक प्रसंग को जानते हैं.

जन्म और कठिन बाल्यकाल

इतिहासकारों के मत के अनुसार, सूरदास जी का जन्म सन् 1478 में हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सीही नामक ग्राम में हुआ था. उनका जन्म एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ. आर्थिक तंगी और जन्मजात दृष्टिहीनता के कारण उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा. विडंबना यह थी कि शारीरिक अक्षमता के कारण उन्हें अपने ही परिवार में वह स्नेह नहीं मिल सका, जिसके वे हकदार थे. कहा जाता है कि उनके माता-पिता ने उनका कोई औपचारिक नामकरण भी नहीं किया था. दृष्टिहीन होने के कारण लोग उन्हें 'सूरदास' कहकर पुकारने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

वैराग्य और घर का त्याग

पारिवारिक उपेक्षा और अपमान के बीच, सिर्फ 6 वर्ष की अल्पायु में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी. पिता की प्रताड़ना से आहत होकर बालक सूरदास ने घर छोड़ने का निर्णय लिया. उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ अपने पिता से कहा कि वे ईश्वर के भरोसे अपनी जीवन यात्रा पूरी करेंगे. उनके माता-पिता को लगा कि एक असहाय बालक स्वयं लौट आएगा, किंतु सूरदास जी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

गुरु दर्शन और ख्याति का प्रसार

सूरदास जी की भक्ति यात्रा में निर्णायक मोड़ तब आया जब 18 वर्ष की आयु में गऊघाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई. वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और पुष्टिमार्ग की दीक्षा दी. गुरु के सानिध्य में रहकर सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति को संगीत और काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करना शुरू किया. उनकी काव्य प्रतिभा और मधुर संगीत की चर्चा मुगल दरबार तक जा पहुंची. खुद बादशाह अकबर उनकी कला के प्रशंसक बन गए. अपने जीवन के अंतिम समय में सूरदास जी ब्रज क्षेत्र में निवास करने लगे, जहां उन्होंने 'सूरसागर' जैसे कालजयी ग्रंथों की रचना की.

यह भी पढ़े: महाभारत के वो 5 भयंकर श्राप, जिन्होंने रणभूमि में ही लिख दी थी महान योद्धाओं की मृत्यु

जब ईश्वर से मांगा 'अंधेपन' का वरदान

सूरदास जी की भक्ति से जुड़ी एक अत्यंत भावुक कथा प्रचलित है. लोक मान्यताओं के अनुसार, एक बार कृष्ण भक्ति में लीन होकर चलते समय वे एक कुएं में गिर गए. अपने अनन्य भक्त को संकट में देख स्वयं भगवान श्रीकृष्ण प्रकट हुए और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. भगवान ने न सिर्फ उनके प्राण बचाए, बल्कि उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्रदान की. प्रभु के साक्षात दर्शन पाकर सूरदास जी भाव-विभोर हो उठे. जब भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो सूरदास जी ने जो मांगा वह उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है. उन्होंने कहा- "हे प्रभु! मुझे फिर से दृष्टिहीन कर दीजिए, क्योंकि जिन आंखों ने साक्षात परमात्मा के दर्शन कर लिए हों, अब वे इस नश्वर और मायावी संसार को नहीं देखना चाहतीं." भगवान उनकी इस निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूरी की. इतिहास में ऐसी अनन्य भक्ति का उदाहरण विरले ही मिलता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)