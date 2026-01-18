भक्त का भोलापन देख श्रीकृष्ण ने धारण किया बाल रूप, लड्डू गोपाल के मनमोहक स्वरूप के पीछे क्या है कहानी?

Gopal Ki Sachi Kahani In Hindi: श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की प्यारी छवि से कोई भी रीझ सकता है. श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले भक्तों से श्रीकृष्ण अति प्रसन्न होते हैं. जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं उस घर के बच्चे की तरह भक्त उनकी सेवा करते हैं और उन्हें ही घर का स्वामी मानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप का नाम क्यों लड्डू गोपाल है और गोपाल जी के हाथ में लड्डू क्यों है. आइए इस कड़ी में जानें श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की क्या कहानी है और कैसे उन्हें लड्डू गोपाल नाम पड़ा.

श्रीकृष्ण ने भक्त का भोलापन देखकर धारण किया बाल स्वरूप

लड्डू गोपाल स्वरूप को लेकर पौराणिक कहानी है कि बृज की भूमि पर कुंभनदास रहते थे जो श्रीकृष्ण के परम भक्त थे. हमेशा भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे. कुंभनदास का एक बेटा था जिनका नाम रघुनंदन था जो बहुत भोले स्वभाव का था. एक दिन की बात है कि किसी दूसरे नगर से कुंभनदास को कीर्तन करने का बुलावा मिला लेकिन वे श्रीकृष्ण की भक्ति छोड़ कहीं जाने की इच्छा नहीं रखते थे पर समझाने पर वे कीर्तन करने चले गए. लेकिन जाने से पहले अपने बेटे रघुनंदन को कुंभनदास कह गए कि वे ठाकुर जी को नियमित रूप से भोग चढ़ाए. वहीं जब कुंभनदास के जाने के बाद रघुनंदन ने भोग से भरी थाली ठाकुर जी के समाने रखी.

कृष्ण जी का भोला भक्त रघुनंदन

कुंभनदास दास का बेटा रघुनंदन बहुत भोला था कि उसे ऐसा लगता था कि ठाकुर जी अपने हाथों से वैसे भी भोग ग्रहण करेंगे जैसे आमजन करते हैं. लेकिन जब भोग की थाली यूं ही रखी रही तो रघुनंदन ने रो रोकर अपना बुरा हाल कर लिया और श्रीकृष्ण से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगा. उसके इस भोले स्वभाव को देखकर श्रीकृष्ण ने बाल रूप में आकर सारा भोग खा लिया. बाद में कुंभनदास घर आए तो उन्होंने बेटे से ठाकुर जी को लगाए भोग का प्रसाद मांगा लेकिन रघुनंदन ने भोलेपन में कहा कि ठाकुर जी ने थाली का सारा भोग खा लिया. इस पर कुंभनदास ने सोचा लगता है बेटे ने ही सारा भोग खा लिया और अब बहाने बना रहा है. इसी तरह जब भी दूसरे नगर में कुंभनदास कीर्तन करने जाते तो बेटे को ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कह जाते लेकिन प्रसाद मांगने पर रघुनंदन यही दोहराता कि श्रीकृष्ण ने सारा भोग खा लिया है.

श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप के साक्षात दर्शन

एक दिन की बात है कि भोग के लिए कुंभनदास ने लड्डू बनाकर तैयार किया और थाली में रख दी. इसके बाद बेटे को कहा कि तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना. कुंभनदास बाहर गए और छुपकर घर के अंदर देखने की कोशिश करने लगे कि भोग का पूरा सच क्या है. उन्होंने देखा कि रघुनंदन ने श्रीकृष्ण को भोग ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया. उसके आमंत्रित करते ही श्रीकृष्ण बाल रूप में आकर भोग के लड्डू खाने लगे. जब कुंभनदास ने श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप को अपनी आंखों से साक्षात देखा तो दर्शन के लिए दौड़ पड़े. कुंभनदास जब दर्शन के दौड़े थे तब कृष्‍ण बालरूप में अपने एक हाथ में लड्डू लिए हुए थे और दूसरे हाथ वाले लड्डू मुख तक लेकर गए थे कि अचानक ही जड़ हो गए और इसी रूप में हमेशा के लिए धारण कर लिया. श्रीकृष्ण के इसी मनमोहक, अद्भुत और अप्रतिम स्वरूप को ‘लड्डू गोपाल’ कहा जाने लगा.

