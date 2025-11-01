Pauranik Katha: भक्ति की पराकाष्ठा! विष्णु जी ने क्यों अपने आराध्य महादेव को चढ़ा दी अपनी आंख, पढ़ें रोचक कथा!

Pauranik Katha In Hindi: पौराणिक कथाओं में त्रिदेव ब्रह्मदेव, विष्णु जी और महादेव की हमेशा चर्चा होती है. ब्रह्माजी ने जिस सृष्टि की रचना की उसका पालन विष्णु जी करते हैं और संहार महादेव करते हैं. असुर और अधर्मियों के संहारक के रूप में महादेव को जाना जाता है. वहीं, असत्य पर सत्य की जीत के लिए व जगत की रक्षा के लिए विष्णु हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं. इसी तरह एक असुर से धरती और स्वर्ग की रक्षा करने और असुरों के वध की कथा सामने आती है. इस कड़ी में हम पौराणिक कथा जानें जिसमें असुरों के संहार से लेकर भगवान विष्णु की शिवजी के प्रति गहरी भक्ति के बारे में जानने को मिलता है. जिसमें भगवान विष्णु अपने आराध्य महादेव को अपना आंख भेंट कर देते हैं. आइए इस कथा को विस्तार से जानें.

पौराणिक कथा

पौराणिक कथा है कि एक समय धरती पर असुरों ने भयंकर अत्याचार किया. इसके बाद इन असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार जमाने की जेष्ठा की. ऐसी परिस्थिति से उबरने का कोई रास्ता नहीं मिला तो स्वर्ग के राजा इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ विष्णुजी से सहायता मांगने पहुंचे. उन्होंने धरती और स्वर्ग लोक को असुरों से मुक्त कराने की श्रीहरि से प्रार्थना की. वहीं दूसरी ओर विष्णुजी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि इस समस्या का समाधान महादेव के पास है. फिर क्या था भगवान विष्णु ने महादेव के निमित्त घोर तपस्या शुरू कर दी और शिवजी के हजार नाम का जाप करने लगे. शिव जी के हर नाम के साथ विष्णु जी एक कमल का फूल भी अपने आराध्य को चढ़ाते जाते. जब तपस्या पूरी होने वाली थी तो महादेव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने की ठानी. इसके लिए उन्होंने विष्णुजी की पूजा सामग्री से एक कमल का फूल चुरा लिया. तपस्या में लीन विष्णु जी ने आखिरी नाम जाप के साथ कमल का फूल उठाना चाहा तब उन्हें वो कामल का फूल मिला ही नहीं. अब वो पूजा से उठकर फूल ले आते या फूल नहीं चढ़ाते तो साधना खंडित हो जाती. ऐसे में विष्णुजी ने तपस्या को पूर्ण करने के लिए अपनी एक आंख निकाली और सीधे महादेव को चढ़ा दिया. विष्णुजी जी की कठिन तपस्या और उनकी भक्ति व समर्पण से महादेव अति प्रसन्न हुए और विष्णु जी से वरदान मांगने के लिए कहा. तब विष्णुजी ने असुरों के अंत के लिए एक ऐसा अचूक अस्त्र मांगा जिसका वार कभी खाली न जा सके, जो अपने लक्ष्य को साधकर ही लोटे. तब महादेव ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र दिया और इसी शस्त्र से भगवान विष्णु ने असुरों का सर्वनाश किया और धरती से लेकर स्वर्ग को अत्याचार से मुक्त किया.

