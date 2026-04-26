Advertisement
trendingNow13193307
Hindi Newsधर्मब्रह्मांड की सबसे सुंदर और मायावी नारी जिसने असुरों को अपने रूप के जाल में उलझाया, रोचक है अमृत पान की ये कथा

ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और मायावी नारी जिसने असुरों को अपने रूप के जाल में उलझाया, रोचक है अमृत पान की ये कथा

Mohini Avatar Ki Pauranik Katha: भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार क्यों लिया और कैसे असुरों को अपने रूप के जाल में उलझाया, आइए पौराणिक कथा विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mohini (AI Photo)
Mohini (AI Photo)

Mohini Avatar Ki Katha: सनातन धर्म में भगवान विष्णु पालनकर्ता के रूप में पूजे जाते हैं.  सृष्टि में जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगता है, तब-तब भगवान विष्णु अवतार लेकर सृष्टि में संतुलन स्थापित करते हैं. इन्हीं अवतारों में उनका एक रूप अति विशेष और रहस्यमयी मोहिनी अवतार है. मोहिनी अवतार सौंदर्य, चातुर्य, मोह, माया और नीति का संगम है. इस अवतार के साथ एक गहरा उद्देश्य था जो देवताओं के कल्याण और असुरों की मति को मोड़ने से संबंधित है. मोहिनी अवतार की कथा के बारे में आइए इस लेख में विस्तार से जानें.

मोहिनी अवतार की कथा
श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंध में कथा आती है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग लोक 'श्रीहीन' हो गई यानी धन-वैभव और शक्ति स्वर्ग में कहीं नहीं रहा. तब भगवान विष्णु के सुझाव पर देवताओं और असुरों ने 'समुद्र मंथन' किया. इस मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए जिसमें से एक अमृत कलश भी था जिसे भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में लेकर प्रकट हुए. इस अमृत कलश को असुरों ने बलपूर्वक अपने पास रख लिया ताकि इसका पान करके वे अमर हो जाना चाहते थे और तीनों लोकों पर अपना अधिकार चाहते थे. लेकिन असुरों को अमर होने से रोकना जरूरी था क्योंकि असुरों के अमर होने के बाद सृष्टि में अधर्म, असंतुलन और अत्याचार बढ़ जाता. इस समस्या के समाधान के लिए देवताओं ने विष्णु जी से सहायता मांगी. असुरों से अमृत कलश लेने के लिए विष्णु जी ने ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और मायावी नारी का रूप धारण किया. इस तरह विष्णु जी का मोहिनी अवतार हुआ जो जिनका रूप मनमोहक था. जो भी मोहिनी को देखता था सुध-बुध खो बैठता और सम्मोहित हो जाता था. मोहिनी जब असुरों के पास पहुंची तो उनकेअद्भुत सौंदर्य और उनकी मीठी बातों पर असुर मोहित हो गए और अमृत कलश मोहिनी को स्वयं ही  सौंप दिया. अब मोहिनी अमृत को देवता और असुरों में बराबर बांटने लगी. पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया और असुरों को अपने रूप के जाल में उलझाए रखा. सारा अमृत देवताओं को पिला दिया लेकिन एक असुर को आभास हुआ कि जैसे असुरों को तो अमृत मिल ही नहीं पाएगा ऐसे में वह अपना रूप बदलकर देवताओं की पक्ति में जातक बैठ गया. यह असुर था स्वर्भानु जिसने छल से देवताओं के साथ बैठकर कर अमृत पान किया. हालांकि ऐसा करते हुए सूर्यदेव और चंद्रदेव ने देख लिया और शोर मचाया कि ये तो देवता नहीं बल्कि स्वर्भानु असुर है. फिर क्या था भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए और सुदर्शन चक्र से स्वर्भानु के सिर और धड़ को अलग कर दिया. असुर ने अमृत पान कर लिया था तो भले ही उसके दो भाग हो गए थे लेकिन उसका सिर और धड़ अलग रहकर भी जीवित रहा. सिर को राहु और धड़ को केतु कहा गया.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Add Zee News as a Preferred Source

और पढ़ें- Dream Astrology: सपने में खुद को झाड़ू लगाते देखना मामूली नहीं? मिलते हैं जीवन के अनेक पहलुओं से जुड़े गहरे संकेत!

और पढ़ें- Astro Tips: पूजा में दीपक जलाना ही काफी नहीं, सही नियम और प्रभावशाली मंत्र जानना भी जरूरी, तभी मिलेगा पूरा फल!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

pauranik katha

Trending news

गुजरात में आज डाले जा रहे हैं वोट, भाजपा ने पहले ही ले रखी है बढ़त
Gujarat Elections
गुजरात में आज डाले जा रहे हैं वोट, भाजपा ने पहले ही ले रखी है बढ़त
भवानीपुर की जंग: 100 मीटर दूर सुवेंदु की रैली से हुआ ऐसा शोर कि भड़क गईं ममता बनर्जी
West Bengal Election 2026
भवानीपुर की जंग: 100 मीटर दूर सुवेंदु की रैली से हुआ ऐसा शोर कि भड़क गईं ममता बनर्जी
नतीजों से पहले सट्टा बाजार का बड़ा दावा, बंगाल से तमिलनाडु तक किसकी बनेगी सरकार?
Assembly Election 2026
नतीजों से पहले सट्टा बाजार का बड़ा दावा, बंगाल से तमिलनाडु तक किसकी बनेगी सरकार?
मुंबई के गोवंडी में बिना मंजूरी सरकारी जमीनों पर कैसे खुले 'तहजीब इस्लामिक स्कूल'?
Mumbai News
मुंबई के गोवंडी में बिना मंजूरी सरकारी जमीनों पर कैसे खुले 'तहजीब इस्लामिक स्कूल'?
हिंद महासागर में भारत का दबदबा तय! भारतीय नौसेना ने खामोशी से लॉन्च कर दिया ‘शहंशाह’
Indian Navy
हिंद महासागर में भारत का दबदबा तय! भारतीय नौसेना ने खामोशी से लॉन्च कर दिया ‘शहंशाह’
45°C की मार के बीच खुशखबरी? प्री-मानसून इफेक्ट्स से आज देश में बड़ी पलटी मारेगा मौसम
weather update
45°C की मार के बीच खुशखबरी? प्री-मानसून इफेक्ट्स से आज देश में बड़ी पलटी मारेगा मौसम
क्या होते हैं फ्लोटिंग वोटर्स? 2021 में जरा सा इधर-उधर हो जाते, जीत से चूक जाती TMC
West Bengal Election 2026
क्या होते हैं फ्लोटिंग वोटर्स? 2021 में जरा सा इधर-उधर हो जाते, जीत से चूक जाती TMC
डिस्काउंट के नाम पर धोखा! 20% छूट के बाद भी 1000% मुनाफा लूट रहा मेडिकल माफिया
medical loot
डिस्काउंट के नाम पर धोखा! 20% छूट के बाद भी 1000% मुनाफा लूट रहा मेडिकल माफिया
7 रुपये का कैनुला 210 और 55 रुपये की शुगर चेक मशीन 1650 में, इलाज के नाम पर 'डकैती'!
DNA
7 रुपये का कैनुला 210 और 55 रुपये की शुगर चेक मशीन 1650 में, इलाज के नाम पर 'डकैती'!
बंगाल: 'मैं ही नहीं हार रहा, वो भी हार रहे...', दूसरे चरण से पहले TMC का 'सरेंडर'
West Bengal elections 2026
बंगाल: 'मैं ही नहीं हार रहा, वो भी हार रहे...', दूसरे चरण से पहले TMC का 'सरेंडर'