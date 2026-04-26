ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और मायावी नारी जिसने असुरों को अपने रूप के जाल में उलझाया, रोचक है अमृत पान की ये कथा

Mohini Avatar Ki Katha: सनातन धर्म में भगवान विष्णु पालनकर्ता के रूप में पूजे जाते हैं. सृष्टि में जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगता है, तब-तब भगवान विष्णु अवतार लेकर सृष्टि में संतुलन स्थापित करते हैं. इन्हीं अवतारों में उनका एक रूप अति विशेष और रहस्यमयी मोहिनी अवतार है. मोहिनी अवतार सौंदर्य, चातुर्य, मोह, माया और नीति का संगम है. इस अवतार के साथ एक गहरा उद्देश्य था जो देवताओं के कल्याण और असुरों की मति को मोड़ने से संबंधित है. मोहिनी अवतार की कथा के बारे में आइए इस लेख में विस्तार से जानें.

मोहिनी अवतार की कथा

श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंध में कथा आती है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग लोक 'श्रीहीन' हो गई यानी धन-वैभव और शक्ति स्वर्ग में कहीं नहीं रहा. तब भगवान विष्णु के सुझाव पर देवताओं और असुरों ने 'समुद्र मंथन' किया. इस मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए जिसमें से एक अमृत कलश भी था जिसे भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में लेकर प्रकट हुए. इस अमृत कलश को असुरों ने बलपूर्वक अपने पास रख लिया ताकि इसका पान करके वे अमर हो जाना चाहते थे और तीनों लोकों पर अपना अधिकार चाहते थे. लेकिन असुरों को अमर होने से रोकना जरूरी था क्योंकि असुरों के अमर होने के बाद सृष्टि में अधर्म, असंतुलन और अत्याचार बढ़ जाता. इस समस्या के समाधान के लिए देवताओं ने विष्णु जी से सहायता मांगी. असुरों से अमृत कलश लेने के लिए विष्णु जी ने ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और मायावी नारी का रूप धारण किया. इस तरह विष्णु जी का मोहिनी अवतार हुआ जो जिनका रूप मनमोहक था. जो भी मोहिनी को देखता था सुध-बुध खो बैठता और सम्मोहित हो जाता था. मोहिनी जब असुरों के पास पहुंची तो उनकेअद्भुत सौंदर्य और उनकी मीठी बातों पर असुर मोहित हो गए और अमृत कलश मोहिनी को स्वयं ही सौंप दिया. अब मोहिनी अमृत को देवता और असुरों में बराबर बांटने लगी. पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया और असुरों को अपने रूप के जाल में उलझाए रखा. सारा अमृत देवताओं को पिला दिया लेकिन एक असुर को आभास हुआ कि जैसे असुरों को तो अमृत मिल ही नहीं पाएगा ऐसे में वह अपना रूप बदलकर देवताओं की पक्ति में जातक बैठ गया. यह असुर था स्वर्भानु जिसने छल से देवताओं के साथ बैठकर कर अमृत पान किया. हालांकि ऐसा करते हुए सूर्यदेव और चंद्रदेव ने देख लिया और शोर मचाया कि ये तो देवता नहीं बल्कि स्वर्भानु असुर है. फिर क्या था भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए और सुदर्शन चक्र से स्वर्भानु के सिर और धड़ को अलग कर दिया. असुर ने अमृत पान कर लिया था तो भले ही उसके दो भाग हो गए थे लेकिन उसका सिर और धड़ अलग रहकर भी जीवित रहा. सिर को राहु और धड़ को केतु कहा गया.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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