शनिदेव ने अपने ही पिता सूर्यदेव पर डाली थी वक्र दृष्टि, सह नहीं पाए माता का अपमान, जानें पिता पुत्र की पुरानी दुश्मनी की कथा!

Shani And Surya Story: शनि देव न्याय और कर्मफल के कारक ग्रह हैं वहीं सूर्यदेव ऊर्जा, आत्मा, पिता और यश कीर्ति के कारक हैं. शनिदेव और सूर्यदेव के बीच में पिता पुत्र का संबंध है.हालांकि सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं लेकिन इन पिता पुत्र की आपस में बनती नहीं है. शनिदेव और सूर्यदेव के बीच के इस शत्रुता भाव की क्या कथा है, क्यों शनिदेव ने अपनी ही पिता पर वक्र दृष्टि डाली आइए इस रोचक और पौराणिक कथा को विस्तार से जानें.

सूर्यदेव और शनि की कथा

कथा है कि सूर्यदेव और देवी संज्ञा का विवाह हुआ और दोनों की तीन संतानें हुईं मनु, यम और यमुना. हालांकि सूर्यदेव और संज्ञा के बीच प्रेम था लेकिन सूर्यदेव का तेज देवी संज्ञा के लिए असहनीय हो रहा था. जिससे बचने के लिए वे अपने पिता के घर चली गईं. लेकिन पिता ने अपनी पुत्री से कुछ दिनों बाद कहा कि वे अपने पति के घर लोट जाएं क्योंकि वही उनका घर है. ऐसे में संज्ञा करतीं भी तो क्या करतीं, वो तो सूर्यदेव के पास लौटना ही नहीं चाहती थीं. इसके लिए उन्होंने एक समाधान निकाला. उन्होंने अपनी छाया को सूर्यदेव के पास भेज दिया जिस पर सूर्यदेव के तेज का कोई प्रभाव नहीं होता था. छाया को सूर्यदेव के पास भेजकर संज्ञा स्वयं तपस्या करने चली गईं. संज्ञा की छाया हूबहू उसके जैसी ही थी जिसके कारण सूर्य देव को किसी बात की कोई भनक नहीं लगी. सूर्यदेव और छाया साथ रहने लगे. समय बीतने के साथ छाया और सूर्य देव से तीन संतानों का जन्म हुआ- तपती, भद्रा और शनि देव. हालांकि शनिदेव जब गर्भ में थे तब देवी छाया शिव जी की कठोर तपस्या किया करती थीं, व्रत रखती थीं और पूजा करती रहतीं. उनके इस कठोर तप का प्रभाव ही था कि जन्म से ही शनिदेव का रंग काला था. जब सू्र्यदेव ने अपने पुत्र शनिदेव को देखा तो वे क्रोध से भर गए और छाया का अपमान करते हुए कहा कि मैं इतना तेजवान हूं तो मेरा पुत्र इतना काला कैसे हो सकता है. सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया जिससे शनिदेन की क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने उसी समय सूर्यदेव पर अपनी वक्र दृष्टि डाली. जिससे सूर्यदेव का रंग काला पड़ गया और उनका तेज भी जाता रहा. शनिदेव अपनी माता के परम भक्त हैं और न्याय के देवता भी हैं. उन्होंने अपनी माता के अपमान का दंड अपने पिता को उसी समय दे दिया. बाद में सूर्यदेव महादेव के सामने प्रस्तुत हुए और शनिदेव व देवी छाया से क्षमा मांगी. जिसके बाद सूर्यदेव का तेज फिर से उन्हें मिल पाया. हालांकि शनिदेव और सूर्यदेव के बीच एक दूरी और शत्रुता का भाव बना ही रहा. ऐसे में जब भी किसी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि एक ही घर में होते हैं तब तब उस जातक के पिता या पुत्र के साथ संबंध खराब होने लगते हैं. वहीं शनिदेव उन जातकों से अति प्रसन्न होते हैं जो अपनी माता का सम्मान करते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Add Zee News as a Preferred Source

और पढ़ें- Pradosh Vrat 2025: कब है दिसंबर में भौम प्रदोष व्रत? नोट करें शुभ मुहूर्त और महादेव की पूजा विधि

और पढ़ें- Pauranik Katha: ऋषि के क्रोध का यमराज को करना पड़ा सामना, छोड़नी पड़ गई थी यमपुरी, जानें सूर्य पुत्र की यह रोचक कथा!