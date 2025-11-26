Advertisement
trendingNow13018600
Hindi Newsधर्म

शनिदेव ने अपने ही पिता सूर्यदेव पर डाली थी वक्र दृष्टि, सह नहीं पाए माता का अपमान, जानें पिता पुत्र की पुरानी दुश्मनी की कथा!

Enmity Between Shani And Surya: शनि और सूर्य देव के बीच शत्रुता का भाव है. हालांकि दोनों के बीच पिता पुत्र का संबंध होने पर भी कुंडली में साथ होने जातक को अनेक परेशानियां झेलनी पड़ती है. आइए जानें क्या है इसके पीछे की पुरानी कथा.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 26, 2025, 09:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Enmity Between Shani And Surya story
Enmity Between Shani And Surya story

Shani And Surya Story: शनि देव न्याय और कर्मफल के कारक ग्रह हैं वहीं सूर्यदेव ऊर्जा, आत्मा, पिता और यश कीर्ति के कारक हैं. शनिदेव और सूर्यदेव के बीच में पिता पुत्र का संबंध है.हालांकि सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं लेकिन इन पिता पुत्र की आपस में बनती नहीं है. शनिदेव और सूर्यदेव के बीच के इस शत्रुता भाव की क्या कथा है, क्यों शनिदेव ने अपनी ही पिता पर वक्र दृष्टि डाली आइए इस रोचक और पौराणिक कथा को विस्तार से जानें.

सूर्यदेव और शनि की कथा
कथा है कि सूर्यदेव और देवी संज्ञा का विवाह हुआ और दोनों की तीन संतानें  हुईं मनु, यम और यमुना. हालांकि सूर्यदेव और संज्ञा के बीच प्रेम था लेकिन सूर्यदेव का तेज देवी संज्ञा के लिए असहनीय हो रहा था. जिससे बचने के लिए वे अपने पिता के घर चली गईं. लेकिन पिता ने अपनी पुत्री से कुछ दिनों बाद कहा कि वे अपने पति के घर लोट जाएं क्योंकि वही उनका घर है. ऐसे में संज्ञा करतीं भी तो क्या करतीं, वो तो सूर्यदेव के पास लौटना ही नहीं चाहती थीं. इसके लिए उन्होंने एक समाधान निकाला. उन्होंने अपनी छाया को सूर्यदेव के पास भेज दिया जिस पर सूर्यदेव के तेज का कोई प्रभाव नहीं होता था. छाया को सूर्यदेव के पास भेजकर संज्ञा स्वयं तपस्या करने चली गईं. संज्ञा की छाया हूबहू उसके जैसी ही थी जिसके कारण सूर्य देव को किसी बात की कोई भनक नहीं लगी. सूर्यदेव और छाया साथ रहने लगे. समय बीतने के साथ छाया और सूर्य देव से तीन संतानों का जन्म हुआ- तपती, भद्रा और शनि देव. हालांकि शनिदेव जब गर्भ में थे तब देवी छाया शिव जी की कठोर तपस्या किया करती थीं, व्रत रखती थीं और पूजा करती रहतीं. उनके इस कठोर तप का प्रभाव ही था कि जन्म से ही शनिदेव का रंग काला था. जब सू्र्यदेव ने अपने पुत्र शनिदेव को देखा तो वे क्रोध से भर गए और छाया का अपमान करते हुए कहा कि मैं इतना तेजवान हूं तो मेरा पुत्र इतना काला कैसे हो सकता है. सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया जिससे शनिदेन की क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने उसी समय सूर्यदेव पर अपनी वक्र दृष्टि डाली. जिससे सूर्यदेव का रंग काला पड़ गया और उनका तेज भी जाता रहा. शनिदेव अपनी माता के परम भक्त हैं और न्याय के देवता भी हैं. उन्होंने अपनी माता के अपमान का दंड अपने पिता को उसी समय दे दिया. बाद में सूर्यदेव महादेव के सामने प्रस्तुत हुए और शनिदेव व देवी छाया से क्षमा मांगी. जिसके बाद सूर्यदेव का तेज फिर से उन्हें मिल पाया. हालांकि शनिदेव और सूर्यदेव के बीच एक दूरी और शत्रुता का भाव बना ही रहा. ऐसे में जब भी किसी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि एक ही घर में होते हैं तब तब उस जातक के पिता या पुत्र के साथ संबंध खराब होने लगते हैं. वहीं शनिदेव उन जातकों से अति प्रसन्न होते हैं जो अपनी माता का सम्मान करते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Add Zee News as a Preferred Source

और पढ़ें- Pradosh Vrat 2025: कब है दिसंबर में भौम प्रदोष व्रत? नोट करें शुभ मुहूर्त और महादेव की पूजा विधि

और पढ़ें- Pauranik Katha: ऋषि के क्रोध का यमराज को करना पड़ा सामना, छोड़नी पड़ गई थी यमपुरी, जानें सूर्य पुत्र की यह रोचक कथा!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

pauranik katha

Trending news

अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
South Korea News
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
Humayun Kabir
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
Nellie Massacre
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
Constitution day 2025
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
DNA
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
T20 World Cup
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
Delhi blast
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
X Location Feature
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
Bengal SIR
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM