Pauranik Katha: आखिर चित्रगुप्त को ही क्यों मिला कर्मों का हिसाब रखने का जिम्मा? यमराज के सहयोगी बनने के पीछे का गूढ़ रहस्य, जानिए

Pauranik Katha: हिंदू धर्म दर्शन में कर्म को प्रधान माना गया है. मान्यता है कि मृत्यु के बाद शरीर का अंत हो जाता है, किंतु आत्मा अपनी स्मृतियों और कर्मों की पोटली लेकर यमलोक की यात्रा पर निकलती है. वहां आत्मा का सामना एक ऐसी दैवीय सत्ता से होता है, जिसके पास ब्रह्मांड के हर जीव के अच्छे-बुरे कार्यों का सटीक ब्यौरा है. इन्हें हम भगवान चित्रगुप्त के नाम से जानते हैं. पुराणों में यमराज के सहयोगी चित्रगुप्त महाराज से जुड़ी कई रोचक और रहस्यमयी कथाओं का जिक्र मिलता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर चित्रगुप्त महाराज को ही कर्मों का हिसाब रखने का जिम्मा क्यों मिला और वे यमराज के सहयोगी कैसे बने, आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में विस्तार से.

कौन हैं चित्रगुप्त महाराज?

चित्रगुप्त जी को यमराज का सहायक और देवताओं का लेखाकार माना जाता है. वे सिर्फ एक मुनीम मात्र नहीं हैं, बल्कि वे एक न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं। अक्सर मनुष्य को लगता है कि एकांत में किए गए उसके कर्म दुनिया की नजरों से छिपे हैं, लेकिन 'चित्रगुप्त' शब्द का अर्थ ही है-'चित्र' (दृश्य) और 'गुप्त' (छिपा हुआ). यानी, वे हर जीव की गुप्त भावनाओं, विचारों और कार्यों का निरंतर चित्रण कर रहे हैं. पुराणों के अनुसार, किसी कर्म की नैतिकता का अंतिम निर्णय न तो स्वयं मनुष्य कर सकता है और न ही कोई साधारण शक्ति. यह दूरदर्शिता सिर्फ चित्रगुप्त जी के पास है, जो यह तय करते हैं कि आपके कार्यों को 'पुण्य' की श्रेणी में रखा जाए या 'पाप' की.

ब्रह्मा जी की काया से प्रकट हुए चित्रगुप्त

भगवान चित्रगुप्त के जन्म की कथा बेहद दिलचस्प है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है. कथा के अनुसार, जब सृष्टि के प्रारंभ में धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ने लगा, तब ब्रह्मा जी इस दुविधा में थे कि अरबों जीवों के कर्मों का रिकॉर्ड कैसे रखा जाए. इस उलझन को सुलझाने के लिए ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक गहन तपस्या और ध्यान किया.

उनकी इस कठोर समाधि के दौरान, ब्रह्मा जी की काया (शरीर) से एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष का प्राकट्य हुआ. उनके हाथों में कलम और दवात (स्याही) थी, जो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक थे. चूंकि वे ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें 'कायस्थ' कहा गया और गुप्त रूप से प्रकट होने के कारण उनका नाम 'चित्रगुप्त' पड़ा. ब्रह्मा जी ने उन्हें 'अग्रसंधानी' नामक एक दिव्य पंजिका (रजिस्टर) सौंपते हुए समस्त जीवों के कर्मों को लिपिबद्ध करने का काम सौंपा.

चित्रगुप्त पूजा का महत्व और कायस्थ परंपरा

हिंदू संस्कृति में दीपावली के ठीक दो दिन बाद, यानी यम द्वितीया (भाई दूज) के अवसर पर भगवान चित्रगुप्त की विशेष पूजा की जाती है. इस दिन कलम, दवात और कागज की पूजा का विशेष विधान है. श्रद्धालु इस दिन अपनी आय-व्यय और कर्मों का लेखा-जोखा ईश्वर के सम्मुख रखते हैं और अनजाने में हुए पापों के लिए क्षमा मांगते हैं.

कायस्थ समाज के कुलदेवता

कायस्थ समुदाय चित्रगुप्त जी को अपना आदि पुरुष मानता है. मान्यता है कि उनके 12 पुत्रों से ही कायस्थों के 12 वंशों की उत्पत्ति हुई. यही कारण है कि इस समाज में शिक्षा, लेखन, प्रशासन और न्याय को विशेष महत्व दिया जाता है.

