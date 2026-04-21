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Hindi Newsधर्मShankaracharya: आखिर कौन थीं वो महिला? जिनसे शास्त्रार्थ में हार गए थे जगद्गुरु शंकराचार्य, पढ़ें दिलचस्प किस्सा

Shankaracharya: आखिर कौन थीं वो महिला? जिनसे शास्त्रार्थ में हार गए थे जगद्गुरु शंकराचार्य, पढ़ें दिलचस्प किस्सा

Who Defeated Shankaracharya in Shastrarth: शंकराचार्य को सनानत धर्म का प्रहरी कहा जाता है. मान्यता है कि शंकराचार्य को हर विषय का गहरा ज्ञान होता है. आमतौर पर शास्त्रार्थ में उन्हें हराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वो महिला कौन थीं, जिनसे शास्त्रार्थ के दौरान शंकराचार्य को हार का सामना करना पड़ा था. अगर नहीं, तो आइए जानते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 21, 2026, 08:51 PM IST
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Shankaracharya: आखिर कौन थीं वो महिला? जिनसे शास्त्रार्थ में हार गए थे जगद्गुरु शंकराचार्य, पढ़ें दिलचस्प किस्सा

Shankaracharya Debate Story: आज देशभर में शंकराचार्य जयंती मनाई जा रही है. मान्यता है कि जगद्गुरु शंकराचार्य का जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी तिथि को 788 ईसा पूर्व में हुआ था. कहते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य ने 8 वर्ष की आयु में ही समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था. उन्हें वेदों की ऋचाएं कंठस्थ थीं. कहा जाता है कि उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक चारों दिशाओं में चर मठों की स्थापना की. जिसके बाद से सनातन संस्कृति का अभ्युदय शुरू हुआ, जो लगातार जारी है. कहा जाता है कि शंकराचार्य को हर विषय का गहरा ज्ञान होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जगद्गुरु शंकराचार्य को एक बार शास्त्रार्थ में महिला से हार का सामना करना पड़ा था. आइए जानते हैं आखिर वो महिला कौन थीं, जिन्होंने शास्त्रार्थ में जगद्गुरु शंकराचार्य को हरा दिया था.

42 दिनों तक चला था शास्त्रार्थ

भारत भ्रमण के दौरान जब आदि शंकराचार्य काशी पहुंचे, तो उनका सामना मिथिला के महान विद्वान कुमारिल भट्ट के शिष्य पंडित मंडन मिश्र से हुआ. दोनों के बीच 42 दिनों तक लगतार शास्त्रार्थ चला. अपनी तार्किक शक्ति और अगाध ज्ञान के बल पर आखिरकार शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को पराजित कर दिया.

विदुषी भारती ने शंकराचार्य को दी थी ये चुनौती

मंडन मिश्र की हार के बाद उनकी पत्नी, विदुषी उभय भारती ने एक तार्किक तर्क सामने रखा. उन्होंने कहा कि चूंकि वह मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हैं, इसलिए उनकी हार तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक शंकराचार्य उन्हें परास्त नहीं कर देते. भारती ने चुनौती दी, "अभी आपने सिर्फ आधे पक्ष को जीता है, पूर्ण विजय के लिए आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना होगा."

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जब कामशास्त्र के प्रश्न में फंस गए शंकराचार्य

शास्त्रार्थ के अगले चरण में उभय भारती ने शंकराचार्य के हर प्रश्न का सटीक उत्तर दिया. जब 21वें दिन भारती को लगा कि वे सामान्य शास्त्रार्थ में हार सकती हैं, तो उन्होंने विषय बदल दिया. उन्होंने पूर्ण संन्यासी और ब्रह्मचारी शंकराचार्य के सामने कामशास्त्र से जुड़े प्रश्न रख दिए. उन्होंने पूछा- काम क्या है? इसकी उत्पत्ति और प्रक्रिया क्या है? यह सृष्टि सृजन में कैसे सहायक है? सांसारिक सुखों से कोसों दूर रहने वाले बाल-ब्रह्मचारी शंकराचार्य के पास इन अनुभवों का कोई उत्तर नहीं था. उन्होंने अपनी सीमा स्वीकार की और उचित उत्तर खोजने के लिए छह महीने का समय मांगा. विदुषी भारती के प्रश्नों का तत्काल उत्तर न देने की वजह से शंकराचार्य हार गए. हालांकि, बाद में शंकराचार्य ने भारती के इस प्रश्न का उत्तर दिया था. 

यह भी पढ़ें: कौन थे आदि शंकराचार्य जिन्होंने सनातन के धागे से चारों दिशाओं को जोड़ा, धर्म रक्षा और ज्ञान के लिए स्थापित किए ये चार मठ!

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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