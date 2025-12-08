Paush Amavasya Kab hai : साल 2025 की आखिरी अमावस्‍या पौष अमावस्‍या है. यह दिन पितरों की पूजा करने, स्‍नान-दान, श्राद्ध और तर्पण करने के लिए बहुत खास होता है. ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है. पितर प्रसन्‍न होकर अपने परिजनों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. साथ ही इस दिन सूर्य देव की पूजा करके, अर्घ्‍य दें, पितरों के लिए तर्पण करें. साथ ही कालसर्प दोष निवारण के लिए भी पौष आमवस्‍या का दिन उत्‍तम होता है.

कब है पौष अमावस्या?

हिंदू पंचांग के अनुसार, पौष माह की अमावस्या तिथि 19 दिसंबर को सुबह 04 बजकर 59 मिनट पर शुरू होगी और 20 दिसंबर की सुबह 07 बजकर 12 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर 19 दिसंबर 2025, शुक्रवार को पौष अमावस्‍या मानी जाएगी. इसी दिन अमावस्‍या व्रत रखा जाएगा, साथ ही अमावस्‍या का स्‍नान-दान, पितृ पूजा की जाएगी.

पौष अमावस्‍या के दिन इन बातों का रखें ध्‍यान

पौष अमावस्‍या के दिन निर्जला उपवास रखें. यदि जरूरत हो तो फलाहार कर सकते हैं. साथ ही सूर्य देव को अर्घ्‍य दें, पितरों के निमित्‍त श्राद्ध, तर्पण और दान करें. पशुओं को हरा चारा खिलाएं. शाम को मुख्‍य द्वार पर दीपक जलाएं. अमावस्‍या के दिन नाखून और बाल ना काटें.

इसके अलावा पौष अमावस्या के दिन खीर बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें. साथ ही कुछ हिस्सा पितरों के नाम से अलग निकालें. इसके बाद शिव जी को चढ़ाई गई खीर गरीबों में वितरित करें और पितरों की खीर किसी पशु को खिला दें. ऐसा करने से घर में धन-समृद्धि बढ़ती है.

