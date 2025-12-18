Paush Amavasya 2025 : पौष महीना चल रहा है और इसकी अमावस्‍या बेहद खास है. यह साल 2025 की आखिरी अमावस्‍या होगी. साथ ही इस साल पौष अमावस्‍या पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं. हिंदू धर्म में अमावस्‍या तिथि पितरों को समर्पित हैं. मान्‍यता है कि अमावस्‍या के दिन किए गए पितृ शांति के लिए किया गया दान-पुण्‍य, तर्पण, श्राद्ध आदि सीधे पितरों तक पहुंचते हैं. जिससे वे प्रसन्‍न होकर आशीर्वाद देते हैं, इससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है. वहीं इस पौष अमावस्‍या पर बने शुभ योगों ने इसके महत्‍व को और भी बढ़ा दिया है.

पौष अमावस्या 2025 कब है?



पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या की तिथि 19 दिसंबर 2025 की सुबह 5 बजे से शुरू होकर 20 दिसंबर की सुबह 7 बजकर 12 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार 19 दिसंबर 2025, शुक्रवार को पौष अमावस्या पर्व मनाया जाएगा. पौष अमावस्‍या पर स्नान-दान के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 बजे से लेकर 11:01 बजे तक है. वहीं तर्पण-श्राद्ध के लिए शुभ समय सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक है.

अमावस्‍या पर सूर्य-चंद्र की युति

इस साल 19 दिसंबर को पौष अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में रहेंगे. सूर्य पहले से वृश्चिक राशि में विराजमान हैं और चंद्रमा भी 19 दिसंबर की रात 10:50 बजे तक वृश्चिक में रहेंगे. इसके बाद वे धनु राशि में गोचर करेंगे. इससे 19 दिसंबर को पौष अमावस्‍या पर पूरे दिन वृश्चिक राशि में सूर्य-चंद्रमा की युति रहेगी.

ज्‍योतिष के अनुसार जब अमावस्‍या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में रहते हैं तो इस में अमावस्‍या का महत्‍व और भी बढ़ जाता है. इस शुभ योग में पितृ तर्पण और दान-पुण्य करना विशेष फल देता है. यह संयोग विशेष रूप से पितरों के श्राद्ध, तर्पण और पितृ दोष निवारण के लिए बेहद शुभ माना जाता है.

इसके साथ ही अमावस्‍या का शुक्रवार के दिन पड़ना भी विशेष है. शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है. इस दिन लक्ष्‍मी जी की पूजा करने से धन-वैभव और सुख बढ़ता है. साथ ही धार्मिक मान्यता है कि शुक्रवार को किया गया दान-पुण्य अक्षय फल प्रदान करता है.

