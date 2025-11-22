Paush Month 2025: पौष माह में भूलकर भी न करें ये गलतियां, सूर्य देव और पितरों को ऐसे करें प्रसन्न!

Paush Maas 2025 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार दसवां महीना पौष देवताओं और पितरों का आशीर्वाद पाने का महीना है. यह माह विशेष रूप से सूर्य देव, विष्णु जी और मां लक्ष्मी की पूजा के लिए अति शुभ माना गया है. इस माह में स्नान दान से लेकर सूर्य देव की विशेष उपासना ती जाती है. पंचांग के अनुसार, इस साल पौष माह 5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) से 3 जनवरी 2026 (शनिवार) तक होगा.

पौष माह सूर्य देव को समर्पित

पौष मास सूर्य देव का माह कहा गया है जिसे लेकर मान्यता है कि इस माह में जो भी व्यक्ति सूर्यदेव की आराधना करता है उसके व्यक्तित्व में निखार आता है और सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य, यश, ज्ञान की प्राप्ति होती है. इस माह में पितरों के तर्पण से पितर संतुष्ट होते हैं. जिससे घर से पितृ दोष दूर होता है. इस माह में सूर्यदेव का आशीर्वाद पाया जा सकता है. आइए जानें पौष पूर्णिमा पर क्या करें और क्या न करें.

पौष माह में भूलकर भी न करें ये गलतियां!

पौष माह तप और साधना का महीना होता है. इस माह में कुछ काम कतई नहीं करना चाहिए.

मांगलिक कार्य: पौष माह में कई मांगलिक कार्यों को करना वर्जिक होता है, जैसे- मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार आदि.

दरअसल सूर्य धनु राशि में होते हैं जिससे खरमास है और इस माह में किए गए कार्यों का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है.

बहुत ज्यादा नमक और तामसिक भोजन के सेवन पौष माह में न करें.

पौष माह में मांस और शराब का सेवन भूलकर भी न करें.

पौष माह में मूली, बैंगन, उड़द दाल, फूल गोभी, मसूर दाल, तला भोजन और चीनी का अधिक सेवन करना वर्जित है.

पौष माह में अपने मन में कोई भी बुरे विचार न आने दें, जैसे- क्रोध, लालच न करें. और बुरे वचन न सुने और बोलें.

पौष माह में क्या करें?

पौष माह में हर दिन सुबह के समय सूर्य देव की उपासना करें.

सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और लाल फूल डाले व जल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें.

सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ‘ॐ घृणिः सूर्याय नमः’ मंत्र का जाप सच्चे मन से जाप करें.

रविवार के दिन सूर्यदेव के निमित्त व्रत का संकल्प करें, शाम को मीठा भोजन ग्रहण कर पारण ककरें.

पौष माह में दान-पुण्य: का बहुत महत्व है.

पौष माह में जरूरतमंदों को कंबल, गर्म कपड़े आदि अर्पित करें. गुड़ और तिल का दान करना भी शुभ होता है.

तिल और चावल की खिचड़ी बनाकर दान करें. इससे जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ सकता है.

पौष माह में पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति पितृदोष से मुक्त होता है. पितृ प्रसन्न होते हैं.

पौष अमावस्या या अन्य दिनों पर भी तर्पण और श्राद्ध कर्म कर सकते हैं.

भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा पौष माह में करने से धन और सुख की कमी नहीं होती है.

