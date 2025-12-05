Paush Maas 2025 : मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ ही इस माह का समापन हो गया है और 5 दिसंबर 2025 से पौष मास शुरू हो गया है. 3 जनवरी 2026 तक पौष महीना चलेगा. पौष महीने में कोई भी शुभ-मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है. लेकिन इस महीने को धार्मिक और अध्‍यात्मिक प्रगति के लिए विशेष माना गया है. इसके अलावा पौष महीने में पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान-पुण्‍य करने का भी विशेष महत्‍व है. इसलिए इसे छोटा पितृ पक्ष भी कहा जाता है. मान्‍यता है कि पौष महीने में पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म जल्‍दी फल देते हैं.

पुष्‍य नक्षत्र में होता है चंद्रमा

इस महीने में चंद्रमा पुष्‍य नक्षत्र में होता है इससे ही इस मास का नाम पौष मास पड़ा है. पौष महीने में सगाई, शादी, गृह प्रवेश, नामकरण आदि मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं. इस महीने में मांगलिक कार्य करने के अशुभ फल मिलते हैं. वहीं पौष में श्राद्ध, तर्पण आदि करने से जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. जप-तप करने से साधक भगवान के करीब आता है.

तर्पण के लिए ये तिथियां खास

पौष मास में धनु संक्रांति - जिस दिन सूर्य वृश्‍चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करते हैं, उसे धनु संक्राति कहते हैं. इस दिन से ही खरमास की शुरुआत होती है. 16 दिसंबर को धनु संक्रांति है और खरमास की शुरुआत होगी. इस दिन सूर्य देव को अर्ध्‍य दें, इसके बाद पितरों के लिए तर्पण करें. साथ ही गरीबों को तिल, गुड़, कंबल, अनाज का दान करें.

पौष अमावस्‍या - पौष अमावस्‍या को पितृ तर्पण के लिए सबसे उत्‍तम तिथि माना गया है. इस दिन पितरों के लिए विधिवत तरीके से तर्पण करें, जैसे सर्व पितृ अमावस्‍या पर करते हैं. ऐसा करने से पितर जल्‍दी प्रसन्‍न होते हैं और सुख-समृद्धि देते हैं.

शनि दोष दूर करने का उपाय

साथ ही पौष महीने के हर शनिवार और अमावस्‍या तिथि पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. काले कुत्‍ते को उड़दद की दाल और रोटी खिलाएं, इससे जल्‍द ही शनि दोष दूर होगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)