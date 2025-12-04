Masik Shivratri 2025: पौष माह में कब है मासिक शिवरात्रि व्रत, नोट कर लें सही तिथि और शिव पूजन मुहूर्त!

Masik Shivratri 2025 Date: इस साल की आखिरी मासिर शिवरात्रि यानी पौष माह की मासिक शिवरात्रि 18 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी. मासिक शिवरात्रि व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर रखा जाता है. मासिक शिवरात्रि का व्रत का संकल्प करने से व शिवजी की पूजा विधि विधान से करने से जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है.

मासिक शिवरात्रि व्रत का महत्व

मासिक शिवरात्रि व्रत के बारे में और इसके महत्व के बारे में शिव पुराण में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है. शास्त्रों की मानें तो देवी लक्ष्मी, देवी इन्द्राणी, देवी सरस्वती, देवी गायत्री, देवी सावित्री, देवी सीता, देवी पार्वती और देवी रति ने शिवरात्रि व्रत किया था. आइए इस कड़ी में जानें मासिक शिवरात्रि पर किस मुहूर्त में पूजा करें और मासिक शिवरात्रि व्रत रखने का लाभ क्या है.

पौष मासिक शिवरात्रि 2025 शिव पूजा मुहूर्त

पौष कृष्ण चतुर्दशी तिथि 18 दिसंबर 2025 को सुबह के 02.32 बजे से से लेकर 19 दिसंबर 2025 की सुबह के 04.49 बजे तक होगी. शिव पूजा शाम के समय यानी निशिता काल में की जाती है. इस तरह मासिक शिवरात्रि के लिए पूजा का समय रात के 11.51 बजे से लेकर रात के 12.45 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त है.

Add Zee News as a Preferred Source

मासिक शिवरात्रि व्रत का लाभ

राहु-केतु (Rahu Ketu) के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए और जीवन से दुखों को दूर करने के लिए मासिक शिवरात्रि पर शिव जी की विशेष पूजा कर सकते हैं. राहु दोष से मुक्ति मिल सकती है. मासिक शिवरात्रि पर निशिता काल में शिवजी को दुर्वा और कुश अर्पित करें और जल चढ़ाएं. कुंडली में राहु-केतु की महादशा खत्म हो सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shukra Mangal Yog 2025: शुक्र मंगल का महाशक्तिशाली योग, मौज काटेंगे ये 4 राशि के लोग, भारी कमाई से बनेंगे महाधनवान!

और पढ़ें- Ganesh ji Pauranik Katha: गणेश जी कैसे बने एकदंत, इसके पीछे है 3 रोचक कथा, एक का दैत्य गजमुखासुर से है संबंध!

और पढ़ें- Trendy Baby Name: बुधवार को जन्मे बच्चों को दें ये सुंदर नाम, जान लें कैसे होते हैं ये लोग, धनवान या गरीब?