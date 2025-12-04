Advertisement
सिर्फ प्रदूषण नहीं, अगले 30 दिन में की गईं ये गलतियां भी करेंगी बीमार, रोज लगेंगे अस्‍पताल के चक्‍कर, वजह भी जान लें

Paush Month 2025: हिंदू धर्म में हर महीने का एक खास महत्‍व है और 5 दिसंबर 2025, शुक्रवार से शुरू हो रहा पौष महीना कई मामलों में खास है. इस महीने में की गई गलतियां सेहत, आर्थिक स्थिति, रिश्‍तों पर बहुत भारी पड़ती हैं. 

Dec 04, 2025, 09:07 AM IST
Paush Month 2025: 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है और इसके अगले दिन 5 दिसंबर से पौष माह की शुरुआत हो रही है. पौष महीना 3 जनवरी 2026 तक चलेगा. पौष महीना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस महीने में जप, तप, ध्‍यान करते हैं. विशेष रूप से सूर्य देव की आराधना की जाती है. साथ ही पौष महीने के लिए बताए गए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, वरना सेहत, पारिवारिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है. इसलिए पौष महीने में अपनी आदतों पर ध्‍यान दें और कुछ गलतियां करने से बचें. 

पौष महीने में वर्जित हैं ये कार्य 

पौष महीना व्‍यक्ति को धर्म-अध्‍यात्‍म से जोड़ने वाला महीना है. इस महीने में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, जैसे- सगाई, विवाह और मुंडन आदि. ना ही इस महीने में कोई नया काम शुरू किया जा सकता है. वरना जीवन में बाधाएं आती हैं. काम अटकते हैं, आर्थिक हानि होने के योग बनते हैं. 

यह भी पढ़ें: 24 घंटे में गुरु का महागोचर, उलट-पलट हो जाएगी 3 राशि वालों की जिंदगी, करियर-पैसा और रिश्‍ते...

पौष महीने में ना करें ये काम 

तेल की मालिश - धर्म-शास्‍त्रों में पौष महीने में शरीर पर तेल मालिश करने की मनाही की गई है. ऐसा करने से सेहत और ऊर्जा पर बुरा असर पड़ता है. बीमारियां घेर सकती हैं. 

मूली, बैंगन, उड़द दाल - पौष महीने में मांस-मदिरा का सेवन ना करें, इससे पुण्‍य नष्‍ट होते हैं. साथ ही पौष महीने में मूली, बैंगन, उड़द और मसूर की दाल जैसी चीजों से बचना चाहिए. नमक और शक्‍कर भी कम खाएं. वरना मौसम का बदलाव और भारी भोजन अस्‍पताल के चक्‍कर लगवा देगा. 

यह भी पढ़ें : न खरमास, न चातुर्मास, बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त भी जाएगा बेकार, क्‍यों नहीं हो सकेंगी इन दिनों में शादी?

गुस्‍सा और अनुचित वाणी - गुस्‍सा ना करें और ना ही किसी से अनुचित बोलें. वरना तनाव बढ़ेगा, शरीर में नकारात्‍मक ऊर्जा बढ़ेगी. मानसिक अशांति सही फैसले लेने में बाधा पहुंचाएगी. रिश्‍तों पर भी बुरा असर पड़ेगा. 

पौष माह में करें ये काम 

पौष महीने में सूर्य देव की पूजा करें, रोज जल अर्पित करें. वैदिक मंत्रों का जाप करें. इससे सकारात्‍मकता और सौभाग्‍य बढ़ता है. दान-पुण्‍य करें, जितना हो सके सादगी से जीवन जिएं. पौष महीने में खासतौर पर तिल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है. साथ ही खुद भी तिल-गुड़ का सेवन करें. इससे शरीर को ऊर्जा और कई जरूरी पोषक तत्‍व मिलते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव.

Paush Month 2025

