Paush Month 2025 Vrat Tyohar : हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना पौष मास होता है. पौष महीने में प्रमुख तौर पर भगवान विष्‍णु की पूजा की जाती है. साथ ही सूर्यदेव की पूजा की जाती है. रोजाना जल चढ़ाया जाता है. इसके अलावा भी पौष महीने में कई व्रत-त्‍योहार पड़ेंगे. खरमास भी इसी महीने के दौरान शुरू होगा. गुरु गोविंद सिंह जयंती और पुत्रदा एकादशी भी मनाई जाएगी. आम बोलचाल की भाषा में पौष महीने को पूष का महीना कहा जाता है. आइए जानते हैं पौष महीने में कौन-कौन से महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार पड़ रहे हैं.

पौष माह के व्रत-त्योहार

5 दिसंबर 2025, शुक्रवार - 5 दिसंबर से पौष महीना शुरू होगा. इस दिन पौष कृष्‍ण प्रतिपदा तिथि है. साथ ही रोहिणी व्रत रखा जाएगा. जब सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र प्रबल होता है, तब रोहिणी व्रत किया जाता है, यह जैन धर्म के प्रमुख व्रत-त्योहारों में से एक है.

7 दिसंबर 2025, रविवार - पौष कृष्‍ण चतुर्थी को अखुरथ संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा.

11 दिसंबर 2025, गुरुवार - कालाष्टमी व्रत, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी

15 दिसंबर 2025, सोमवार - सफला एकादशी, पौष महीने के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहते हैं. यह व्रत करने और विष्‍णु जी की विधिवत पूजा करने से हर काम में सफलता मिलती है.

16 दिसंबर 2025, मंगलवार - धनु संक्रांति, इस दिन सूर्य गोचर करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे और खरमास की शुरुआत होगी.

17 दिसंबर 2025, बुधवार - बुध प्रदोष व्रत, पौष कृष्‍ण त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाएगा. चूंकि इस दिन बुधवार है इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा.

18 दिसंबर 2025, गुरुवार - मासिक शिवरात्रि, हर महीने के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है. पौष कृष्‍ण चतुर्दशी को भी मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा.

19 दिसंबर 2025, शुक्रवार - पौष अमावस्या

24 दिसंबर 2025,बुधवार - विघ्नेश्वर चतुर्थी, पौष शुक्‍ल चतुर्थी को विघ्नेश्वर चतुर्थी रखा जाएगा.

27 दिसंबर 2025, शनिवार - गुरु गोविंद सिंह जयंती

30 दिसंबर 2025, मंगलवार - पौष पुत्रदा एकादशी, पौष शुक्‍ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत रखते हैं. यह व्रत संतान सुख के लिए रखा जाता है.

1 जनवरी 2026, गुरुवार - रोहिणी व्रत, प्रदोष व्रत, नव वर्ष 2026 की शुरुआत.

3 जनवरी 2026, शनिवार - पौष पूर्णिमा, पौष महीने का आखिरी दिन, इसी दिन से माघ स्नान प्रारंभ होता है. हिंदू धर्म में माघ स्नान को विशेष महत्व दिया गया है. इस दौरान प्रयागराज में संगम पर माघ मेला लगता है. लोग कल्‍पवास करते हैं.

