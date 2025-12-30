Paush Purnima 2026: पौष पूर्णिमा की रात चुपचाप करें ये एक छोटा सा काम, मां लक्ष्मी खुद आएंगी आपके द्वार

Paush Purnima 2026 Astro Remedy: हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 की पहली पूर्णिमा 3 जनवरी को पड़ने वाली है. मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय करने से मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और रोग-शोक से मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं उन आसान उपायों के बारे में.
Trending Photos
Paush Purnima 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, पौष मास की पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक शुद्धि, दान और पूजा-पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है. यह तिथि न सिर्फ चंद्र देव की पूर्णता का प्रतीक है, बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का भी दुर्लभ अवसर है. मान्यता है कि इस पावन दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म-जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है. इसके अलावा इस दिन शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष उपायों को करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों की मानें तो साल 2026 की पहली पूर्णिमा विशेष शुभ संयोगों के साथ आ रही है, जो स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन किन उपायों को करना अच्छा रहेगा.
पौष पूर्णिमा डेट, शुभ मुहूर्त
पंचांग गणना के अनुसार, पौष पूर्णिमा की तिथि 2 जनवरी 2026 को शाम 6 बजकर 53 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि का समापन 3 जनवरी 2026 को दोपहर 3 बजकर 32 मिनट पर होगा. इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, स्नान-दान और पूजा-पाठ के लिए 3 जनवरी 2026 का दिन ही श्रेष्ठ रहेगा.
रोग दूर करेगा अमृत खीर
अगर घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है या स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, तो पूर्णिमा की रात चावल की खीर बनाएं. इस खीर को चांदी या कांच के पात्र में रखकर ऐसी जगह रखें जहां चंद्रमा की सीधी रोशनी उस पर पड़े. आधी रात के बाद पूरे परिवार के साथ इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें. यह उपाय उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करने वाला माना जाता है.
धन बढ़ाएगा कौड़ी और हल्दी का उपाय
अगर आपके पास पैसा टिकता नहीं है या आमदनी के स्रोत सीमित हैं, तो पूर्णिमा के दिन 11 पीली कौड़ियां लें. उन पर हल्दी का तिलक लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें. मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें और अगले दिन इन कौड़ियों को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दें. मान्यता है कि इससे साल भर घर में धन की आवक बनी रहती है.
यह भी पढ़ें: बुध-गुरु का षडाष्टक दृष्टि योग 5 राशि वालों के लिए खतरनाक, जनवरी में रहना होगा बेहद अलर्ट
कैसे दूर होगा परिवार का कलह?
घर में अगर मानसिक अशांति या आपसी झगड़े रहते हैं, तो पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें. इसके लिए चांदी के बर्तन में शुद्ध जल, कच्चा दूध, थोड़ी चीनी और सफेद फूल मिलाएं. चंद्र देव को अर्घ्य देते समय सुख-शांति की प्रार्थना करें. यह उपाय मन को शीतलता प्रदान करता है और सौभाग्य में वृद्धि करता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)