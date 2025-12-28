Paush Purnima 2026 kab hai : इस समय पौष मास चल रहा है जो कि जप-तप, साधना के लिए बहुत खास माना जाता है. उस पर पौष पूर्णिमा तो साल की सबसे अहम तिथियों में से एक मानी गई है. इस बार पौष पूर्णिमा जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में पड़ रही है. पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्‍नान करने, व्रत करने, दान करने का बड़ा महत्‍व है. मान्‍यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन किए गए ये पुण्‍य कार्य जीवन में सुख-समृद्धि लाते हैं. वहीं पौष पूर्णिमा के दिन की गईं गलतियां कष्‍ट, आर्थिक तंगी लाती हैं. लिहाजा पौष पूर्णिमा के दिन वर्जित बताए गए कामों को करने से बचना चाहिए.

पौष पूर्णिमा कब है?

पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 को है. इसी दिन पूर्णिमा का स्‍नान-दान किया जाएगा और पौष पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा. साल की सभी तिथियां जगत के पालनहार भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी को समर्पित हैं. इस दिन विष्‍णु जी और माता लक्ष्‍मी की विधि-विधान से पूजा करें. साथ ही चंद्र देव को अर्घ्‍य दें. उन कामों को करने से बचें जो पौष पूर्णिमा के दिन करना निषिद्ध होता है.

पौष पूर्णिमा पर न करें ये गलतियां

- पौष पूर्णिमा के दिन सुबह जल्‍दी उठकर गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्‍नान करना चाहिए. यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही गंगाजल मिश्रित पानी से स्‍नान कर लें. लेकिन इस दिन सूर्योदय के बाद भी देर तक सोने की गलती ना करें. इससे किस्‍मत रूठ सकती है. भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं.

- पौष पूर्णिमा का दिन जप-तप, साधना करके जीवन में सकारात्‍मकता लाने और भगवान की कृपा पाने का दिन होता है. इस दिन किसी से झगड़ा करना, अपशब्‍द बोलना बेहद अशुभ है. ऐसा करने से घर से मां लक्ष्‍मी चली जाती हैं. अशांति, तनाव बढ़ता है. दबे पांव गरीबी घेरने लगती है.

- पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र होता है. इस दिन व्रत रखना चाहिए. यदि व्रत ना रख सकें तो कम से कम इस दिन तामसिक चीजों का सेवन तो बिल्‍कुल ना करें. पौष पूर्णिमा के दिन नॉनवेज-शराब का सेवन करना कुंडली के ग्रहों पर भी बुरा असर डालता है. इससे करियर में समस्‍याएं आती हैं, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती है. बीमारियां घेर लेती हैं.

