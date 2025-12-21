Advertisement
Hindi Newsधर्मPaush Purnima 2026 : पौष पूर्णिमा कब है? साल 2026 की पहली पूर्णिमा क्‍यों इतनी खास, जानिए

Paush Purnima 2026 : पौष महीना आधा बीत चुका है और पौष पूर्णिमा के साथ इसका समापन होगा. इस बार की पौष पूर्णिमा बेहद खास है. यह साल 2026 की पहली पूर्णिमा तिथि होगी. इस दिन किए गए काम आपको पूरे साल पुण्‍य फल देंगे. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 21, 2025, 11:40 AM IST
Purnima 2026 January : पौष पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है. यह पूर्णिमा धन-समृद्धि और सौभाग्‍य का वरदान पाने के लिए विशेष होती है. इस साल पौष पूर्णिमा और भी ज्‍यादा खास है क्‍योंकि नया साल शुरू होते ही पौष पूर्णिमा पड़ रही है. यानी कि यह साल 2026 की पहली पूर्णिमा है. पौष पूर्णिमा का व्रत रखना, पवित्र नदी में स्‍नान करना, दान देना और भगवान विष्‍णु की पूजा करना अत्‍यंत शुभ फल देगा. इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं. विशेष तौर पर पौष पूर्णिमा के दिन गंगा स्‍नान करने का महत्‍व है. इस दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे तीर्थों में भारी संख्‍या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. 

पौष पूर्णिमा 2026 

हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में पौष पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी 2026 की शाम 6:53 बजे से प्रारंभ होगी और 3 जनवरी 2026 की दोपहर 3:32 बजे समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी. इसी दिन पौष पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और स्‍नान-दान किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: इन बर्थडेट वालों को कभी नहीं बोलना चाहिए झूठ, शनि-राहु देते हैं दंड, भुगतना पड़ता है बड़ा खामियाजा

शाकंभरी पूर्णिमा क्‍यों कहते हैं? 

मान्‍यता है कि इसी दिन माता शाकंभरी का प्राकट्य हुआ था. शाकंभरी देवी पोषण और पोषण प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है. उन्‍हें साग-सब्‍जी, वनस्‍पति-हरियाली की देवी माना जाता है. इसी दिन शाकंभरी नवरात्रि का समापन होता है, जो कि पौष शुक्‍ल अष्‍टमी से प्रारंभ होती हैं. 

यह भी पढ़ें: अथाह पैसा, मनचाही तरक्‍की और प्‍यार से लबरेज जिंदगी...ये हैं साल 2026 की सबसे भाग्‍यशाली राशियां

पौष पूर्णिमा या शाकंभरी पूर्णिमा के दिन शाकंभरी देवी और भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है. इस दिन पवित्र नदियों—गंगा, यमुना या नर्मदा में स्नान करने से पापों का नाश होता है. साथ ही रात को चंद्रमा को अर्घ्‍य देने से तनाव दूर होता है. चंद्र दोष से निजात पाने के लिए पूर्णिमा व्रत पूजा करना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: नॉन-वेज और शराब को हाथ भी ना लगाएं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, शनि, राहु-केतु देते हैं तगड़ी सजा, छिन जाता है सब कुछ

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

