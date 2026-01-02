Advertisement
Paush Purnima 2026: ग्रहों की शांति से दुख होंगे दूर और सुधरेगा वैवाहिक जीवन, पौष पूर्णिमा पर कर लें ये उपाय!

Paush Purnima 2026: ग्रहों की शांति से दुख होंगे दूर और सुधरेगा वैवाहिक जीवन, पौष पूर्णिमा पर कर लें ये उपाय!

Paush Purnima 2026 Ke Upay: पौष पूर्णिमा के दिन अगर कुछ आसान उपाय कर ले तो नौ ग्रहों को शांत किया जा सकता है. इससे जीवन में कोइ भी दुख या समस्या नहीं रह जाएगी. आइए इन उपायों के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 02, 2026, 06:58 AM IST
Paush Purnima 2026
Paush Purnima 2026

Paush Purnima 2026 Remedies: पौष पूर्णिमा तिथि पर स्नान-दान करने का बहुत महत्व है. इस तिथि पर दान और पूजा पाठ से जुड़े कुछ उपाय करें तो सभी नौ ग्रहों को शांत कर सकते हैं. इस तरह जीवन की अनेक परेशानियों से पार पा सकते हैं. 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है ऐसे में आइए जान लें कि इस तिथि पर ग्रह शांति के लिए कौन से विशेष उपाय किए जा सकते हैं.

ग्रहों की शांति के लिए कौन से उपाय करें
सूर्य को कैसे शांत करें
सूर्य को शांत करने के लिए पौष पूर्णिमा पर गेहूं, तांबे के बर्तन, गुड़ का दान करें. भोजन का दान करना भी शुभ होगा. इससे सूर्य ग्रह और मजबूत होकर करियर के क्षेत्र में शुभ फल देगा.

चंद्रमा को कैसे शांत करें
चंद्रमा को शांत करने के लिए सफेद चीजों का दान करें. जैसे दूध, चावल, सफेद कपड़े और क्षमता अनुसार चांदी का दान करें. चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा करें. मन शांत रहेगा और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

मंगल को कैसे शांत करें
मंगल ग्रह को शांत करने के लिए पौष पूर्णिमा तिथि पर गुड़, चने की दाल और लाल वस्त्रों का दान करना शुभ परिणाम देगा. हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल संतुलित होकर शौर्य शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाएंगा. वैवाहिक जीवन में सुख का संचार होगा.

गुरु को कैसे शांत करें
गुरु ग्रह बृहस्पति (गुरु) को शांत करना है तो पौष पूर्णिमा तिथि पर पीली सरसों का दान करें. केसर और पीला चंदन दान का दान करना भी शुभ होगा. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. हर ओर से सफलता मिलेगी.

बुध को कैसे शांत करें
बुध ग्रह को शांत करने के लिए जरूरतमंदों में अगर हरी सब्जियां, हरे कपड़े, मूंग दाल का जान करें तो इसके लाभ दिखने लगेंगे.पौष पूर्णिमा के दिन दान के उपाय कर शिक्षा और कारोबार में शुभ परिणाम पा सकते हैं. 

शुक्र को कैसे शांत करें
शुक्र ग्रह को शांत करने के लिए पौष पूर्णिमा तिथि पर दही, चावल, इत्र से लेकर चीनी और सफेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं. इससे भौतिक सुख में वृद्धइ होगी और प्रेम संबंध सुधरेगा.

शनि को कैसे शांत करें
शनि को शांत करने के लिए पौष पूर्णिमा पर काले तिल, लोहे के बर्तन, काले वस्त्र जैसी सामग्री दान करें. शिव जी या हनुमान जी की उपासना कर शनि की क्रूर दृष्टि से बच सकते हैं. 

राहु-केतु को कैसे शांत करें
राहु-केतु को शांत करना है तो उड़द की दाल, सरसों का तेल व काले तिल जरूरतमंदों में दान करें. गरीबों को भोजन कराएं. इससे ये दोनों छाया ग्रह शुभ परिणाम देंगे. काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव.

Paush Purnima 2026

