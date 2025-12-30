Advertisement
Hindi Newsधर्मPaush Purnima 2026: बिना कारण मानसिक तनाव है तो पक्का आप चंद्र दोष के हैं शिकार, निवारण के लिए पौष पूर्णिमा पर करें ये उपाय!

Paush Purnima 2026: बिना कारण मानसिक तनाव है तो पक्का आप चंद्र दोष के हैं शिकार, निवारण के लिए पौष पूर्णिमा पर करें ये उपाय!

Paush Purnima 2026 Kab Hai : हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है, इस दिन को ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्व दिया जाता है. साल 2026 की शुरुआत में ही पौष पूर्णिमा तिथि पड़ रही है. इस दिन कुछ उपाय कर चंद्र दोष से छुटकारा पाया जा सकता है. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 30, 2025, 06:50 AM IST
Paush Purnima 2026
Paush Purnima 2026

Paush Purnima 2026 Date: कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अगर कमजोर है या जातक को चंद्रदोष लगा है तो इसके कुछ लक्षण दिख जाएंगे. जैसे बिना कारण मानसिक अशांति, निर्णय लेने का आत्मविश्वास न होना, स्वास्थ्य खराब रहना, बिना कारण धन खर्च बढ़ना. दरअसल, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन, माता, भावना व मानसिक संतुलन का कारक है. ऐसे में चंद्रदोष लगने पर इन्हीं से संबंधित दिक्कतें होती हैं. चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव से जुड़े कुछ उपाय किए जा सकते हैं क्योंकि शिव जी के मस्तक में चंद्रदेव विराजते हैं, ऐसे में महादेव की पूजा करने और उनसे जुड़े उपाय करने से चंद्र दोष दूर होता है या उसका प्रभाव कम पड़ने लगता है. ऐसे में आइए जानें पौष पूर्णिमा कब है और चंद्रदोष दूर करने के लिए क्या उपाय करें.

कब है पौष पूर्णिमा 2026?
पंचांग के अनुसार, पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 को हैं. इस तिथि पर का व्रत और स्नान-दान किया जाएगा. लोग पवित्र नदी में स्नान करेंगे और सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन शिव उपासना करने से जीवन के सभी संकटों, दुखों और परेशानियों का नाश होता है. आइए पौष पूर्णमा पर चंद्रदोष दूर करने के उपाय जानें.

चंद्र दोष दूर करने के लिए पौष पूर्णिमा पर करें ये उपाय
पौष पूर्णिमा पर शिवलिंग का अभिषेक
चंद्र दोष दूर करने के लिए सोमवार के दिन पूजा करें और इसी दौरान गाय के कच्चे दूध से भोलेनाथ के शिवलिंग स्वरूप का अभिषेक करें. इसके बाद भोग में भगवान को सफेद चीजें चढ़ाएं. इससे चंद्र देव अति प्रसन्न होंगे. चंद्रदोष दूर करने का यह अचूक उपाय है. इससे मानसिक तनाव दूर होगा, धन हानि रुकेगी और चिढ़चिढ़ापन दूर होगा.

पौष पूर्णिमा पर दान करें
कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करना है तो पौष पूर्णिमा पर सफेद चीजों का दान करें, जैसे चावल, आटा से लेकर दूध, दही और सफेद कपड़े. धन हानि रुक जाएगी. 

पौष पूर्णिमा पर चांदी पहनें
कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करना है तो ज्योतिष सलाह पर पौष पूर्णिमा तिथि पर चांदी की अंगूठी या ऐसा ही कोई गहना धारण करें. इससे चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी. मानसिक तनाव दूर होगा.

पौष पूर्णिमा के दिन मां की सेवा
चंद्र देव की कृपा पाना है तो पौष पूर्णिमा के दिन से ही नियमित रूप से अपनी मां की सेवा करें. उसका सम्मान करें. देखते ही देखते कुंडली से चंद्र दोष दूर हो जाएगा. मन शांत रहेगा और अच्छी नींद आएगी.

पौष पूर्णिमा पर झाड़ू दान करें
अगर शुभ कामों में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप चंद्र दोष के शिकार हो सकते हैं. इसके निवारण के लिए पौष पूर्णिमा पर शिव जी की पूजा करें और मंदिर जातक चावल, आटा और झाड़ू दान करें. चंद्र देव कृपा करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Paush Purnima 2026

