Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी पर करें ये आसान काम, मां लक्ष्मी की कृपा से दिन-रात बढ़ेगी धन-दौलत

Paush Putrada Ekadashi 2025 Upay: श्री हरि विष्णु जी को समर्पित पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत 31 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा. मान्यतानुसार, इस दिन कुछ आसान कार्यों को करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. आइए जानते हैं उन चमत्कारी उपायों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 20, 2025, 03:20 PM IST
Putrada Ekadashi 2025 Upay: सनातन धार्मिक परंपरा के अनुसार, साल में दो बार पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है. पौष मास की पुत्रदा एकादषी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है. जैसा कि इस एकादशी व्रत के नाम से मालूम होता है कि इस व्रत के प्रभाव से निःसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है. इसके अलावा इस व्रत के प्रभाव संतान की उम्र लंबी होती है और सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है. इतना ही नहीं, पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत पर किन आसान कामों को करने से धन-दौलत में वृद्धि होती है. 

कब है पौष पुत्रदा एकादशी 2025?

दृक पंचांग के अनुसार, पौष पुत्रदा एकादशी तिथि 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजकर 50 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे होगी. ऐसे में इस साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 31 दिसंबर को रखा जाएगा. जबकि, इस एकादशी व्रत का पारण 1 जनवरी 2026 को किया जाएगा.

पुत्रदा एकादशी के चमत्कारी उपाय

कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए- अगर आपके करियर या व्यवसाय में लगातार रुकावटें आ रही हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें. यह उपाय न सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बाधाओं को दूर करता है, बल्कि आपको अपनी योग्यता साबित करने के नए अवसर भी दिलाता है.

वैवाहिक कलह से मुक्ति के लिए 

अगर पति-पत्नी के बीच तनाव या घर में क्लेश रहता हो, तो पुत्रदा एकादशी के दिन माता तुलसी और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करें. उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करने से रिश्तों में मधुरता आती है और घर का वातावरण सकारात्मक होता है.

धन की कमी दूर करने का गुप्त उपाय 

आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए पान के पत्ते का उपाय रामबाण माना गया है. ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु जी की पूजा करें और एक पान के पत्ते पर 'ॐ विष्णवे नमः' लिखकर उनके चरणों में रखें. अगले दिन इसे पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें, इससे धन का आगमन बढ़ता है.

यह भी पढ़ें: पुरुषों का कान छिदवाना शौक या सौभाग्य? जानें ज्योतिष शास्त्र में इसके पीछे छिपे शुभ-अशुभ संकेत

दरिद्रता नाश के लिए टोटका

एकादशी की शाम पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और सात परिक्रमा करें. चूंकि, पीपल में लक्ष्मी-नारायण का वास माना जाता है, इसलिए यह उपाय घर से दरिद्रता को बाहर निकालता है और बरकत लाता है.

दान-पुण्य 

शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का दान अक्षय पुण्य देता है. ऐसे में इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या वस्त्र दान करें. ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. इसके अलावा इस दिन श्रीमद्भागवत कथा का पाठ करना या सुनना मोक्षदायक माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

