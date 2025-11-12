Putrada Ekadashi 2025: कब है पौष पुत्रदा एकादशी? जानें सही डेट, मुहूर्त और संतान सुख के उपाय

Paush Putrada Ekadashi 2025 Kab Hai: पुत्रदा एकादशी साल में दो बार पड़ती है. एक पौष के महीने में और दूसरा सावन के महीने में. दोनों ही पुत्रदा एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व है. जैसा कि इससे नाम से प्रतीत होता है कि यह एकादशी संतान प्राप्ति, संतान की खुशहाली और उसकी लंबी उम्र के लिए रखा जाता है. मान्यता है कि जो कोई संतान की कामना से इस एकादशी का व्रत विधि-विधान से रखता है, उसे जल्द ही खुशखबरी मिलती है और संतान को दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद प्रप्त होता है. इसलिए अमूमन प्रत्येक शादीशुदा महिला पौष महीने के पुत्रदा एकादशी व्रत को विधि-विधान से रखती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल पौष पुत्रदा एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त और पारण क्या समय क्या है. साथ ही इस दिन संतान सुख के लिए कौन-कौन से उपाय करने चाहिए.

कब है पौष पुत्रदा एकादशी 2025?

हिंदू पंचांग के अनुसार, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तथि को रखा जाता है. दृक पंचांग के अनुसार, इस बार इस तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजकर 50 मिनट पर होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा.

पौष पुत्रदा एकादशी 2025 पारण

एकादशी व्रत खोलने को पारण कहा जाता है. एकादशी व्रत का पारण व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को किया जाता है. पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए. इस तिथि के भीतर पारण ना करने से पाप लगता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 01 जनवरी 2026 को किया जाएगा. इस दिन पारण के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 7 मिनट से लेकर 9 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

संतान प्राप्ति के उपाय

विष्णु-लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें- इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करें. पीले पुष्प और हल्दी से तिलक करें. मंत्र जाप करें- “ॐ नमो नारायणाय नमः.” इस उपाय से दंपतियों को संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें

गुरुवार की तरह, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भी तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना शुभ होता है. ऐसा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

पीले वस्त्र और फल का दान करें

इस दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, केले या चने की दाल का दान करें. यह उपाय संतान से संबंधित सभी बाधाओं को दूर करता है और परिवार में सुख-शांति लाता है.

विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें

पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन “विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र” का पाठ करने से मानसिक शुद्धि होती है और संतान प्राप्ति में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं. इसलिए यह शुभ काम जरूर करें.

पति-पत्नी साथ में व्रत रखें

अगर दोनों पति-पत्नी मिलकर इस व्रत को करते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है. दोनों मिलकर भगवान विष्णु की आरती करें और संतान प्राप्ति की मनोकामना करें. ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

