Advertisement
trendingNow13015316
Hindi Newsधर्म

पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भूल से भी ना करें ये काम, नहीं मिलेगा व्रत-पूजा का कोई फल, होगा नुकसान

Pausha Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और संतान कल्याण का पवित्र पर्व है. श्रद्धा, संयम और शांति के साथ किया गया यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद प्रदान करता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 23, 2025, 01:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भूल से भी ना करें ये काम, नहीं मिलेगा व्रत-पूजा का कोई फल, होगा नुकसान

Pausha Putrada Ekadashi 2025 Mistakes: हिंदू पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है. यह एकादशी विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान सुख और संतान के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभ मानी जाती है. भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत से जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति मिलती है. इस साल पौष पुत्रदा एकादशी 30 तारीख को पड़ेगी और इस दिन व्रत, पूजा, संकल्प और दान का विशेष महत्व रहेगा. कहा जाता है कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत नियम का विशेष रूप से पालन करना चाहिए. इस दिन कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए. 

पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त

एकादशी तिथि प्रारंभ- 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजकर 50 मिनट पर

Add Zee News as a Preferred Source

एकादशी तिथि समाप्त- 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे

व्रत और पूजा का श्रेष्ठ समय- ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय तक

एकादशी व्रत पारण- 31 दिसंबर को दोपहर 01 बजकर 27 मिनट से दोपहर 03 बजकर 32 मिनट तक

इस दिन क्या नहीं करना चाहिए?

नमक का सेवन न करें- व्रतधारी लोग इस दिन बिना नमक का आहार या फलाहार करें.

तामसिक भोजन से परहेज- मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, फास्ट फूड और अनाज का सेवन वर्जित है.

झूठ बोलना या क्रोध करना- मन, वचन और कर्म की पवित्रता इस व्रत का मुख्य आधार है.

अपमान ना करें- एकादशी के दिन किसी का अपमान या बुरा बोलना नहीं चाहिए. ऐसा करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है.

व्यर्थ विवाद और गपशप से दूरी रखें- यह दिन आध्यात्मिक साधना और शांति का है.

यह भी पढें: कब है पौष पुत्रदा एकादशी? जानें सही डेट, मुहूर्त और संतान सुख के उपाय

व्रत कैसे करें? (व्रत विधि और नियम)

सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें.भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पर चावल, पीला वस्त्र और तुलसी अर्पित करें.पीली वस्तुएं जैसे बेसन के लड्डू, हल्दी, चना दाल आदि चढ़ाना शुभ माना जाता है. विष्णु सहस्रनाम, विष्णु स्तुति या भगवद्गीता का पाठ करें. शाम के समय दीपदान कर आरती करें. अगले दिन द्वादशी को दान-पुण्य करने के बाद व्रत का पारण करें.

दान-पुण्य का महत्व

पौष पुत्रदा एकादशी पर गरीबों को भोजन, पीले वस्त्र, स्वर्ण या पीली धातु, गुड़, चना दाल, हल्दी, गाय को हरा चारा दान करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है.

पौष पुत्रदा एकादशी का फल

धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति में बाधाएं दूर होती हैं, संतान में धर्म, संस्कार और बुद्धि की वृद्धि होती है. इसके अलावा दांपत्य जीवन में सामंजस्य और सुख बढ़ता है. पापों का नाश होकर मोक्ष का रास्ता आसान होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Putrada Ekadashi 2025

Trending news

टीपू को समंदर में फेको और अकबर को... एनसीआईआरटी किताबों को लेकर हिमंता का बड़ा बयान
himanta biswa
टीपू को समंदर में फेको और अकबर को... एनसीआईआरटी किताबों को लेकर हिमंता का बड़ा बयान
करूर भगदड़ के बाद अब फुल फॉर्म में लौटे एक्टर विजय, वंशवाद पर DMK को घेरा
Tamil Nadu politics
करूर भगदड़ के बाद अब फुल फॉर्म में लौटे एक्टर विजय, वंशवाद पर DMK को घेरा
चंडीगढ़ पर पंजाब की ऐतिहासिक पकड़ होगी कमजोर! मास्टरस्ट्रोक की तैयारी कर रही सरकार?
Constitution 131st Amendment
चंडीगढ़ पर पंजाब की ऐतिहासिक पकड़ होगी कमजोर! मास्टरस्ट्रोक की तैयारी कर रही सरकार?
जबतक मोदी-शाह रहेंगे BJP ही जीतेगी... राउत बोले- लोकतंत्र बचाने का बचा बस एक रास्ता
Saamna
जबतक मोदी-शाह रहेंगे BJP ही जीतेगी... राउत बोले- लोकतंत्र बचाने का बचा बस एक रास्ता
37 साल से लापता था घर का बड़ा बेटा, SIR प्रक्रिया ने परिवार से मिलाया
West Bengal
37 साल से लापता था घर का बड़ा बेटा, SIR प्रक्रिया ने परिवार से मिलाया
'सिर्फ हिंदू छात्रों के लिए...', वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम एडमिशन पर बवाल
Kashmir
'सिर्फ हिंदू छात्रों के लिए...', वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम एडमिशन पर बवाल
हरिद्वार से मिलेगी PAK को मुक्ति? 'राम प्रहार' से सेना ने सेट किया टारगेट, कैसे?
Indian Army
हरिद्वार से मिलेगी PAK को मुक्ति? 'राम प्रहार' से सेना ने सेट किया टारगेट, कैसे?
फाइनेंस, गवर्नेंस एंड एजुकेशन...मोदी सरकार ने तैयार कर लिया विंटर सेशन का एजेंडा
indian goverment
फाइनेंस, गवर्नेंस एंड एजुकेशन...मोदी सरकार ने तैयार कर लिया विंटर सेशन का एजेंडा
पहले ही हो जाता दिल्ली ब्लास्ट, झगड़े के चलते हुई देरी! आतंकी मुजम्मिल ने उगला सच
Delhi blast
पहले ही हो जाता दिल्ली ब्लास्ट, झगड़े के चलते हुई देरी! आतंकी मुजम्मिल ने उगला सच
अब तक 5 BLO का सुसाइड! आखिर SIR को लेकर कितना है वर्कलोड, जानिए A से Z तक पूरी कहानी
Sir
अब तक 5 BLO का सुसाइड! आखिर SIR को लेकर कितना है वर्कलोड, जानिए A से Z तक पूरी कहानी