पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भूल से भी ना करें ये काम, नहीं मिलेगा व्रत-पूजा का कोई फल, होगा नुकसान

Pausha Putrada Ekadashi 2025 Mistakes: हिंदू पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है. यह एकादशी विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान सुख और संतान के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभ मानी जाती है. भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत से जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति मिलती है. इस साल पौष पुत्रदा एकादशी 30 तारीख को पड़ेगी और इस दिन व्रत, पूजा, संकल्प और दान का विशेष महत्व रहेगा. कहा जाता है कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत नियम का विशेष रूप से पालन करना चाहिए. इस दिन कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए.

पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त

एकादशी तिथि प्रारंभ- 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजकर 50 मिनट पर

एकादशी तिथि समाप्त- 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे

व्रत और पूजा का श्रेष्ठ समय- ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय तक

एकादशी व्रत पारण- 31 दिसंबर को दोपहर 01 बजकर 27 मिनट से दोपहर 03 बजकर 32 मिनट तक

इस दिन क्या नहीं करना चाहिए?

नमक का सेवन न करें- व्रतधारी लोग इस दिन बिना नमक का आहार या फलाहार करें.

तामसिक भोजन से परहेज- मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, फास्ट फूड और अनाज का सेवन वर्जित है.

झूठ बोलना या क्रोध करना- मन, वचन और कर्म की पवित्रता इस व्रत का मुख्य आधार है.

अपमान ना करें- एकादशी के दिन किसी का अपमान या बुरा बोलना नहीं चाहिए. ऐसा करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है.

व्यर्थ विवाद और गपशप से दूरी रखें- यह दिन आध्यात्मिक साधना और शांति का है.

व्रत कैसे करें? (व्रत विधि और नियम)

सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें.भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पर चावल, पीला वस्त्र और तुलसी अर्पित करें.पीली वस्तुएं जैसे बेसन के लड्डू, हल्दी, चना दाल आदि चढ़ाना शुभ माना जाता है. विष्णु सहस्रनाम, विष्णु स्तुति या भगवद्गीता का पाठ करें. शाम के समय दीपदान कर आरती करें. अगले दिन द्वादशी को दान-पुण्य करने के बाद व्रत का पारण करें.

दान-पुण्य का महत्व

पौष पुत्रदा एकादशी पर गरीबों को भोजन, पीले वस्त्र, स्वर्ण या पीली धातु, गुड़, चना दाल, हल्दी, गाय को हरा चारा दान करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है.

पौष पुत्रदा एकादशी का फल

धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति में बाधाएं दूर होती हैं, संतान में धर्म, संस्कार और बुद्धि की वृद्धि होती है. इसके अलावा दांपत्य जीवन में सामंजस्य और सुख बढ़ता है. पापों का नाश होकर मोक्ष का रास्ता आसान होता है.

