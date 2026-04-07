सोने का पाया या लोहे का? जानें किस 'पाए' में पैदा हुआ है आपका बच्चा और क्या होगा उसका भविष्य!

Astrology Paya Importance: जब भी घर में नन्हे मेहमान का आगमन होता है, तो खुशी के साथ-साथ हर माता-पिता के मन में उसके भविष्य को लेकर कई सवाल होते हैं. ज्योतिष शास्त्र में बच्चे के भविष्य को जानने के लिए पाया का बहुत महत्व है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पाया बच्चे के स्वास्थ्य, स्वभाव और परिवार की तरक्की का संकेत है. इसके अलावा पाया से इस बात की जानकारी भी प्राप्त की जाती है कि बच्चे का करियर कैसा होगा, वह किस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएगा. इतना ही नहीं, पाए से इस बात की जानकारी भी हासिल की जा सकती है कि बच्चे का आर्थिक जीवन कैसा रहेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि सोना-चांदी और लोहा, तांबा का पाया भविष्य को लेकर क्या कुछ संकेत देता है.

चांदी का पाया (Silver Paya)

ज्योतिष में चांदी का पाया सबसे शुभ और भाग्यशाली माना जाता है. अगर चंद्रमा जन्म कुंडली के 2, 5, या 9वें भाव में हो, तो बच्चा चांदी के पाए में जन्मा माना जाता है. ऐसे बच्चे न केवल खुद भाग्यशाली होते हैं, बल्कि उनके जन्म के बाद परिवार में सुख-समृद्धि और धन की वृद्धि होती है. ये बच्चे शांत स्वभाव के, बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं.

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तांबे का पाया (Copper Paya)

तांबे का पाया भी अत्यंत शुभ माना जाता है. अगर चंद्रमा कुंडली के 3, 7, या 10वें भाव में स्थित हो, तो यह तांबे का पाया कहलाता है. यह पाया बच्चे के करियर और मान-सम्मान के लिए बहुत अच्छा होता है. ऐसे बच्चे साहसी, परिश्रमी और समाज में अपनी अलग पहचान बनाने वाले होते हैं. इनके जीवन में सुख-सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती.

सोने का पाया (Golden Paya)

आम धारणा के विपरीत, ज्योतिष में सोने का पाया हमेशा अनुकूल नहीं माना जाता. अगर चंद्रमा कुंडली के 1, 6, या 11वें भाव में हो, तो इसे सोने का पाया कहते हैं. इसे 'भारी पाया' माना जाता है. इसके प्रभाव से बच्चे या परिवार को शुरुआती संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है. अक्सर पंडित इसके दोष को कम करने के लिए स्वर्ण दान या विशेष पूजा की सलाह देते हैं. हालांकि, बाद के जीवन में ये बच्चे काफी अनुशासित और मजबूत व्यक्तित्व वाले बनते हैं.

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लोहे का पाया (Iron Paya)

लोहे का पाया सबसे कठिन माना जाता है. अगर चंद्रमा कुंडली के 4, 8, या 12वें भाव में स्थित हो, तो बच्चा लोहे के पाए में जन्मा माना जाता है. इसे संघर्ष का प्रतीक माना जाता है. बच्चे के स्वास्थ्य या माता-पिता की आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ सकता है. लोहे के पाए के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए लोहे की वस्तुओं का दान, शनि देव की आराधना या छाया दान करने का सुझाव दिया जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)