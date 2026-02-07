Advertisement
trendingNow13101124
Hindi Newsधर्मPhalgun Amavasya 2026: फाल्गुन अमावस्या पर भूलकर भी ना करें ये काम, वरना लग जाएगा पितृ दोष

Phalgun Amavasya 2026: फाल्गुन अमावस्या पर भूलकर भी ना करें ये काम, वरना लग जाएगा पितृ दोष

Phalgun Amavasya 2026 Mistakes: फाल्गुन अमावस्या तिथि पितरों की कृपा पाने के लिए बेहद खास मानी गई है. इस दिन लोग अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं.  ऐसे में आइए  जानते हैं कि फाल्गुन अमावस्या पर कौन-कौन सी गलतियों नहीं करनी चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 07, 2026, 01:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Phalgun Amavasya 2026: फाल्गुन अमावस्या पर भूलकर भी ना करें ये काम, वरना लग जाएगा पितृ दोष

Phalgun Amavasya 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है. पौराणिक मान्ता है अनुसार यह तिथि पितरों को समर्पित होती है. यही वजह है कि लोग इस दिन  लोग पविक्ष नदियों में स्ननान करते हैं. फाल्गुन मास की अमावस्या को अत्यंत पुण्य फलदायी माना जाता है. इस दिन जहा पितरों के निमित्त तर्पण और दान-पुण्य से सात पीढ़ियों का उद्धार होता है, वहीं कुछ वर्जित कार्यों से पितर रुष्ट हो सकते हैं.ऐसे में अगर आप 17 फरवरी 2026 को पड़ने वाली इस अमावस्या पर अगर आप पितृ दोष से बचना चाहते हैं, तो इन 5 कार्यों से दूरी बना लें. आइए जानते हैं उन 5 कार्यों के बारे में.

ना करें नशीले पदार्थों का सेवन

अमावस्या के दिन शरीर और मन की शुद्धि जरूरी है. इस दिन मांस, मछली, अंडा या लहसुन-प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. शास्त्रों के अनुसार, जो व्यक्ति इस दिन मदिरापान या नशा करता है, उसके पितर तृप्त होने के बजाय श्राप देकर लौट जाते हैं, जिससे वंश वृद्धि में बाधा आ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

घर में ना करें ये मांगलिक कार्य

अमावस्या तिथि को रिक्त तिथि माना जाता है. इस दिन सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश या नया व्यापार शुरू करने जैसे मांगलिक कार्य वर्जित हैं. चूंकि यह दिन पितरों के चिंतन का है, इसलिए भौतिक सुख-सुविधाओं के उत्सव मनाने से पितृ दोष लगता है. 17 फरवरी को अपना ध्यान सिर्फ पूजा-अर्चना और दान में लगाएं.

ना करें बुजुर्गों और असहायों का अपमान

पितृ दोष का सीधा संबंध हमारे पूर्वजों और जीवित बुजुर्गों से है. अमावस्या के दिन यदि आप घर के बड़ों, माता-पिता या किसी असहाय याचक (भिखारी) का अपमान करते हैं, तो यह सीधे तौर पर पितरों को दुखी करता है. माना जाता है कि अमावस्या पर पितर किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं. इसलिए किसी को खाली हाथ न लौटाएं.

ना तोड़े ब्रह्मचर्य

गरुड़ पुराण के अनुसार, अमावस्या की तिथि पर स्त्री-पुरुष प्रसंग से बचना चाहिए. इस दिन संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी माना गया है. मान्यता है कि अमावस्या के दिन गर्भधारण से उत्पन्न संतान को जीवन भर कष्टों का सामना करना पड़ सकता है और परिवार में अशांति रहती है.

यह भी पढ़ें: फाल्गुन अमावस्या पर पितर करेंगे 7 पीढ़ियों का उद्धार, जान लें पितरों को प्रसन्न करने के अचूक उपाय

पीपल के वृक्ष का अनादर या कटाई

पीपल के पेड़ में देवताओं के साथ-साथ पितरों का वास माना जाता है. फाल्गुन अमावस्या पर पीपल की पूजा करना और दीप जलाना तो शुभ है, लेकिन इस दिन पीपल की टहनी तोड़ना या उसे काटना महापाप की श्रेणी में आता है. ऐसा करने से पितर अत्यंत क्रोधित होते हैं और घर की सुख-समृद्धि रुक जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

phalgun amavasya 2026

Trending news

CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
Omar Abdullah
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
jammu kashmir news
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
Multani Bakery
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
late Snowfall
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज
mp jairam ramesh
भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज
BMC Mayor: मराठा समुदाय से ताल्लुक, गुजराती वार्डों में पकड़; कौन हैं रितु तावड़े
Who is Ritu Tawde
BMC Mayor: मराठा समुदाय से ताल्लुक, गुजराती वार्डों में पकड़; कौन हैं रितु तावड़े
किसी राज्य में नहीं हैं माइक्रो-ऑब्जर्वर्स तो बंगाल में क्यों? SC में भड़की ममता...
micro observers
किसी राज्य में नहीं हैं माइक्रो-ऑब्जर्वर्स तो बंगाल में क्यों? SC में भड़की ममता...
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
Maharashtra news
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
महायुति ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर पद की दावेदार
Mumbai Mayoral Election
महायुति ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर पद की दावेदार
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा
PM Modi
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा