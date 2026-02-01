Phalgun Month 2026: फाल्गुन महीने में भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी, जानें खास नियम

Advertisement
Phalgun Month 2026 Ke Niyam: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल फाल्गुन का महीना 2 फरवरी से शुरू हो रहा है. भगवान शिव को प्रिय इस पावन महीने से जुड़े विशेष नियमों का पालन करने से उनकी कृपा बनी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए और महीने से जुड़े खास नियम क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 01, 2026, 09:30 PM IST
Phalgun Month 2026 Rituals: फाल्गुन, हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना होता है. इस महीने में पड़ने वाली महाशिवरात्रि इस महीने की पवित्रता में चार चांद लगा देते हैं. यही वजह है कि फाल्गुन का महीना भगवान शिव और श्रीकृष्ण को समर्पित माना गया है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल फाल्गुन का पावन महीना 2 फरवरी से शुरू होगा. जबकि, इस महीने का समापन 3 मार्च 2026 को होगा. ऐसे में इस दौरान महाशिवरात्रि जैसे कई त्योहार पड़ेंगे. शास्त्रों में फाल्गुन महीने से जुड़े कई खास नियम बताएं गए हैं. मान्यता है कि जो कोई फाल्गुन महीने की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए व्रत-अनुष्ठान करता है, उसे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फाल्गुन का महीना कब से कब तक है और इस महीने से जुड़े खास नियम क्या हैं.

फाल्गुन में भूलकर भी न करें ये काम 

तामसिक भोजन और नशीले पदार्थ- फाल्गुन का मौसम ऋतु संधि (दो ऋतुओं का मिलन) का समय होता है. इस दौरान पाचन तंत्र संवेदनशील रहता है. आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार, इस माह में मांस, मदिरा और शराब का सेवन पूरी तरह वर्जित है. तामसिक आहार न सिर्फ शरीर में रोग पैदा करता है, बल्कि मन में भी नकारात्मकता और क्रोध को बढ़ाता है. आत्मिक शांति के लिए इस महीने शुद्ध सात्विक भोजन ही अपनाएं.

अपनों का तिरस्कार और अपमान

इस महीने को प्रेम और सौहार्द का महीना माना जाता है. फाल्गुन में महिलाओं, बुजुर्गों और गुरुओं का अपमान करने से व्यक्ति के संचित पुण्यों का नाश होता है. किसी के प्रति कटु वचन बोलना या उनका दिल दुखाना आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकता है.

नकारात्मकता और द्वेष भाव- हवाओं में बहती फाल्गुन की सुगंध मानसिक शांति के लिए उत्तम होती है. ऐसे में मन में ईर्ष्या, क्रोध या नकारात्मक विचार न आने दें. मानसिक अशांति आपकी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है. हमेशा सकारात्मक सोच रखें और दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं.

इन कार्यों से बरसेगी ईश्वर की कृपा 

ठंडे जल से स्नान का महत्व- फाल्गुन के दौरान वातावरण में गर्मी बढ़ने लगती है. इस महीने सामान्य या शीतल जल से स्नान करना अत्यंत लाभकारी माना गया है. यह न सिर्फ शरीर को एक्टिव रखता है, बल्कि मानसिक विकारों और आलस्य को भी दूर करता है.

महादेव और श्रीकृष्ण की उपासना- यह महीना महाशिवरात्रि और होली जैसे महापर्वों का है. नियमित रूप से भगवान शिव को जल अर्पित करें और श्रीकृष्ण की पूजा करें. खासतौर पर, प्रभु को अबीर या गुलाल अर्पित करना जीवन में खुशियों के रंग भर देता है. शिव मंत्रों का जाप आपके जीवन की बाधाओं को शांत करता है. 

प्रकृति और गौ माता की सेवा- फाल्गुन मास में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें और दीपक जलाएं. इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है. इसके अलावा गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाना इस माह में विशेष पुण्यदायी है. मान्यता है कि गौ सेवा से मानसिक तनाव दूर होता है और आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है.

दान और धार्मिक कार्य- फाल्गुन के महीने में दान का फल कई गुना बढ़कर मिलता है. अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को अन्न, वस्त्र या फल दान करें. घर में हवन, यज्ञ या कीर्तन का आयोजन करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख-शांति का वास होता है.

