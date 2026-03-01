Advertisement
Phalgun Purnima 2026: फाल्गुन पूर्णिमा पर पितृ देव देंगे सुख-समृद्धि का आशीर्वाद, जानें इस दिन क्या करें और क्या नहीं

Falgun Purnima 2026 Pitra Dosh Upay: शास्त्रों के अनुसार, फाल्गुन पूर्णिमा भगवान विष्णु के साथ-साथ पितरों को भी समर्पित होती है. इस दिन पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान और उपाय किए जाते हैं. मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय करने से पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किन कार्यों को करने से पितर प्रसन्न होंगे.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 01, 2026, 03:45 PM IST
Falgun Purnima 2026: हिंदू धर्म की आध्यात्मिक परंपराओं में पूर्णिमा की तिथि को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है. हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में कुल 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं, जिनमें से फाल्गुन मास की पूर्णिमा का खास महत्व है. इसे न सिर्फ भक्ति और उत्सव का प्रतीक माना जाता है, बल्कि यह तिथि पूर्वजों यानी पितरों के प्रति आदर व्यक्त करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है. मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किए गए स्नान और दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. शास्त्रों के अनुसार, यदि इस दिन पितरों के निमित्त कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाएं, तो पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद परिवार पर सदैव बना रहता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा पर कौन-कौन से काम करने पर पितरों को विशेष कृपा प्राप्त होगी. 

फाल्गुन पूर्णिमा कब है?

हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 को शाम 5 बजकर 55 मिनट से होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 3 मार्च 2026 को शाम 5 बजकर 07 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, इस साल फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च को मनाई जाएगी और इसी दिन पूर्वजों के निमित्त शुभ कार्य किए जाएंगे. इसके अलावा पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 6 बजकर 52 मिनट पर होगा. 

पितरों की कृपा दिलाएंगे ये आसान उपाय

दक्षिण दिशा में जलाएं 'चौमुखी दीप'- शास्त्रों में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है. फाल्गुन पूर्णिमा की शाम घर के दक्षिण कोने में एक चौमुखी दीपक (चार मुख वाला दीया) जलाएं. दीपक जलाने के बाद श्रद्धापूर्वक पितृ स्तोत्र का पाठ करें. मान्यता है कि इस प्रकाश से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होकर वंशजों को सुख-सौभाग्य का वरदान देते हैं.

अन्न दान और पंचबलि कर्म- पूर्णिमा पर दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. परंपरा के अनुसार, इस दिन भूखों को भोजन कराना महादान कहलाता है. खासतौर पर गाय, कुत्ते और कौवे को रोटी या भोजन का अंश खिलाना चाहिए. हिंदू मान्यताओं में इन जीवों के माध्यम से अर्पण किया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है, जिससे उनकी आत्मा को परम तृप्ति मिलती है.

पवित्र नदियों में स्नान और तर्पण- फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के समय गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है. स्नान के बाद जल में काले तिल डालकर पितरों का तर्पण करें. यह प्रक्रिया पितृ दोष के प्रभाव को कम करने और पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने में सहायक होती है.

चंद्र देव को कच्चे दूध का अर्घ्य- चूंकि पूर्णिमा के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं, इसलिए रात के समय चंद्र देव की उपासना विशेष फल देती है. ऐसे में इस दिन चांदी के पात्र में शुद्ध जल, कच्चा दूध और सफेद फूल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें. यह उपाय न सिर्फ कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करता है, बल्कि पितरों को प्रसन्न भी करता है.

फाल्गुन पूर्णिमा पर क्या करें 

स्नान और दान- सूर्योदय के समय किसी पवित्र नदी या घर में ही गंगाजल मिलाकर स्नान करें. इसके बाद सामर्थ्य अनुसार तिल, गुड़, घी या अन्न का दान करें.

सत्यनारायण कथा- इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त सत्यनारायण की कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है।.

पितृ तर्पण- अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जल में काले तिल डालकर तर्पण करें और दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं. 

चंद्र देव को अर्घ्य- रात में चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ्य दें. इससे मानसिक शांति मिलती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं.

लक्ष्मी पूजन- पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं.

सफाई और सजावट- घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं और आम के पत्तों का तोरण लगाएं.

फाल्गुन पूर्णिमा पर क्या न करें 

तामसिक भोजन से बचें- फाल्गुन पूर्णिमा पर मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल न करें. इस दिन सात्विक आहार ही लें.

विवाद और क्रोध- इस दिन घर में कलह या किसी पर क्रोध न करें. वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा मानसिक अशांति बढ़ सकती है.

देर तक न सोएं- पूर्णिमा की सुबह और शाम (संध्या काल) में सोना वर्जित माना गया है. इस समय को भजन-कीर्तन या ध्यान में लगाएं.

अकेले सुनसान जगह न जाएं- शास्त्रों के अनुसार, पूर्णिमा की रात नकारात्मक शक्तियां भी प्रबल होती हैं, इसलिए रात के समय किसी सुनसान जगह या श्मशान के पास जाने से बचें.

किसी का अपमान न करें- इस दिन किसी जरूरतमंद, बुजुर्ग या याचक को खाली हाथ न लौटाएं और न ही उनका अपमान करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Phalgun Purnima 2026

