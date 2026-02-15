Phalguna Amavasya 2026: कुंडली के पितृ दोष के मिलेगी मुक्ति, सुख-समृद्धि के बनेंगे योग, फाल्गुन अमावस्या पर कर लें ये काम

Phalguna Amavasya 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक विशेष अवसर होती है. इसमें भी फाल्गुन मास की अमावस्या का अपना विशेष महत्व है. हिंदू पंचांग के मुताबिक साल 2026 में यह तिथि 17 फरवरी को पड़ रही है. ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह दिन तंत्र साधना, पितृ दोष निवारण और शनि बाधा से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है. इसके अलावा इस पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान करने की परंपरा भी है. पौराणिक मान्यता है कि इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. इसके अलावा इस दिन पितृ दोष निवारण के लिए किए गए उपाय भी लाभकारी साबित होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली के पितृ दोष से मुक्ति के लिए फाल्गुन अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए.

फाल्गुन अमावस्या 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, फाल्गुन अमावस्या तिथि 16 फरवरी 2026 को शाम 5 बजकर 34 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 17 फरवरी को शाम 5 बजकर 30 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्याता के अनुसार, इस साल फाल्गुन अमावस्या 17 फरवरी को ही मनाई जाएगी और इसी दिन पितृ दोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

फाल्गुन अमावस्या पर पितृ दोष के उपाय

पीपल वृक्ष की करें पूजा- अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें. इसके बाद कच्चा दूध और पांच प्रकार की मिठाइयां चढ़ाएं. भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जनेऊ अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं. अंत में 5 या 7 बार परिक्रमा करें.

पूर्वजों को लगाएं खीर का भोग- शास्त्रों के अनुसार, दक्षिण दिशा को पितरों को समर्पित है. ऐसे में इस दिन इस दिन गोबर के कंडे (उपले) को जलाकर उसकी धूनी पर केसर युक्त खीर की आहुति दें. अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए अनजानी भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना करें. इसके साथ ही पवित्र नदी या घर पर ही स्नान के बाद पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म जरूर करें. मान्यता है कि इससे पितृ प्रसन्न होकर वंश वृद्धि और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं.

कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए- अगर जीवन में लगातार संघर्ष बना हुआ है और कुंडली में कालसर्प योग है, तो फाल्गुन अमावस्या पर महादेव की पंचोपचार पूजा करें. ऐसा करने के बाद चांदी या तांबे से निर्मित नाग-नागिन के जोड़े का पूजन कर उन्हें बहते हुए जल में छोड़ दें. मान्यता है कि यह उपाय सर्प दोष के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने में सहायक होता है.

यह भी पढ़ें: फाल्गुन अमावस्या पर पितर करेंगे 7 पीढ़ियों का उद्धार, जान लें पितरों को प्रसन्न करने के अचूक उपाय

शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए- शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या से परेशान जातकों के लिए फाल्गुन अमावस्या एक सुनहरा अवसर है. ऐसे में इस दिन अपनी लंबाई के बराबर एक कच्चा सूत नाप लें. इसके बाद इस सूत को पीपल के वृक्ष के चारों ओर लपेटें. मान्यता है कि इस उपाय को करने से शनि देव की पीड़ा कम होती है और व्यापार व नौकरी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)