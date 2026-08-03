/फूलों की जगह चढ़ते हैं कंकड़ पत्थर...! न वकील की फीस, न तारीख की टेंशन; यहां सीधे न्याय करते हैं भगवान

हमारे देश में मंदिरों में पूजा पाठ के दौरान फल, फूल, मिठाई या सोना चांदी चढ़ाने का रिवाज है. लेकिन भारत में कुछ ऐसे अद्भुत मंदिर भी हैं, जहां की परंपराएं आम जगहों से बिल्कुल अलग हैं.
इन पावन धामों में भक्त अपनी मुराद पूरी करने के लिए कंकड़-पत्थर चढ़ाते हैं. कई जगह तो लोग अपनी दुख भरी दास्तान कागजों पर लिखकर भगवान के चरणों में छोड़ आते हैं. आइए जानते हैं देश के इन अनोखे मंदिरों के बारे में, जहां भक्तों का विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है.
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित चितई गोलू देवता मंदिर अपनी अनोखी न्याय परंपरा के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इस मंदिर में लोग भगवान को फूल या फल चढ़ाने के बजाय अपनी आपबीती और दर्द भरी कहानी कागजों पर लिखकर अर्पित करते हैं.
अगर किसी को कहीं से न्याय नहीं मिल रहा होता या कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ती है, तो वो स्टाम्प पेपर पर अपनी फरियाद लिखकर मंदिर में टांग देता है. जब लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वे धन्यवाद देने के लिए मंदिर परिसर में पीतल की घंटी बांधकर आते हैं.
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में खमतराई नाम की जगह पर मां बगदाई वनदेवी का बहुत पुराना मंदिर है. यह धाम कंकड़ पत्थर चढ़ाने की अपनी अलग परंपरा के लिए जाना जाता है.
यहां भक्त खेतों से चुनकर 5 गोटा पत्थर लाते हैं और देवी मां के सामने रखकर अपनी मन्नत मांगते हैं. बताया जाता है कि यह परंपरा करीब 100 साल पुरानी है.
पुराने जमाने में जब लोग घने जंगलों से गुजरते थे, तो सही सलामत वापसी के लिए 5 पत्थर रखकर आगे बढ़ते थे. आज भी मन्नत पूरी होने पर लोग यहां दोबारा 5 पत्थर चढ़ाने जरूर आते हैं.
आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा पर स्थित बंगारू तिरुपति मंदिर में भी पत्थरों का एक खास महत्व है. इस मंदिर परिसर में एक बहुत पुराना और पवित्र कुंड बना हुआ है.
जो भक्त यहां अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, वे कुंड में छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर डालकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. माना जाता है कि इस कुंड में श्रद्धा से पत्थर अर्पित करने पर जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है.
हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों और छत्तीसगढ़ के रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर के आसपास पत्थरों का एक और सुंदर रूप देखने को मिलता है. यहां आने वाले श्रद्धालु जमीन पर पड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक सजाकर छोटा सा घर बनाते हैं.
लोगों का मानना है कि ऐसा करने से देवी मां प्रसन्न होती हैं और उनका खुद का पक्का मकान बनने का सपना सच कर देती हैं. जो लोग अपना घर बनाने की चाहत रखते हैं, वे इस परंपरा को बहुत आस्था के साथ निभाते हैं.
इन सभी मंदिरों की परंपराएं भले ही पढ़ने और सुनने में थोड़ी अजीब लगें, लेकिन इनके पीछे गहरा विश्वास छुपा है. कोई इंसान कागज पर अपना दर्द लिखकर ईश्वर पर भरोसा जताता है, तो कोई महज 5 कंकड़ रखकर अपनी सुरक्षा मांगता है.
यही अनूठी मान्यताएं और भक्तों की अटूट आस्था इन मंदिरों को देश भर में खास बनाती हैं. अगर आप भी कभी इन इलाकों की तरफ जाएं, तो इन अद्भुत धामों के दर्शन जरूर करें.
डिस्क्लेमर: यह लेख जनश्रुतियों, स्थानीय मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों को भारत के विभिन्न मंदिरों की अनोखी सांस्कृतिक मान्यताओं की जानकारी देना है.