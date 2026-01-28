Phulera Dooj 2026: फुलेरा दूज पर दुर्लभ संयोग, श्री कृष्ण को लगाएं इस चीज का भोग, वैवाहिक जीवन रेहगा खुशहाल

Advertisement
Phulera Dooj 2026 Upay: हिंदू धर्म में फुलेरा दूज अबूझ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है. मान्यता है कि इस दिन मांगलिक कार्य करने के लिए पंडित जी के पंचांग दिखवाने की जरूरत नहीं होती. इसके अलावा इस दिन विशेष उपाय करने से दांपत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:53 PM IST
Phulera Dooj 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज के रूप में मनाया जाता है. ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक दृष्टि से इस दिन का महत्व बेहद खास है, क्योंकि इसे साल के सबसे शुद्ध और दोषमुक्त दिनों में गिना जाता है. यह दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अगाध प्रेम को समर्पित है. कहते हैं कि इस दिन विधि-विधान से राधा-कृष्ण की पूजा करने पर जीवन में नई ऊर्जा और खुशियों का आगमन होता है. साथ ही राधा-कृष्ण की कृपा से धन और ऐश्वर्य की स्थिति भी अच्छी बनी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल फुलेरा दूज कब है, पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन राधा-कृष्ण को किन चीजों का भोग लगाने से दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा.

अबूझ मुहूर्त का है खास महत्व

फुलेरा दूज की सबसे खास है इसका अबूझ मुहूर्त. अबूझ मुहू्र्त का अर्थ है कि इस पूरे दिन ग्रहों की स्थिति इतनी सकारात्मक होती है कि किसी भी मांगलिक कार्य (जैसे विवाह, मुंडन, या नया व्यवसाय) के लिए पंडित जी से विशेष मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती.

फुलेरा दूज 2026 शुभ मुहूर्त 

हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 में फुलेरा दूज का पर्व 19 फरवरी को मनाया जाएगा. फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 18 फरवरी 2026 को शाम 4 बजकर 57 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 19 फरवरी 2026 को दोपहर 3 बजकर 58 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के कारण 19 फरवरी को ही पर्व मनाया जाएगा.

पूजा के लिए श्रेष्ठ चौघड़िया मुहूर्त

शुभ चौघड़िया- सुबह 06:56 से सुबह 08:21 बजे तक

चर चौघड़िया- सुबह 11:10 से दोपहर 12:35 बजे तक

लाभ चौघड़िया- दोपहर 12:35 से दोपहर 02:00 बजे तक

ब्रज में होली का शुभारंभ

फुलेरा दूज के दिन से ही मथुरा और वृंदावन सहित पूरे ब्रज मंडल में होली के उत्सव की शुरुआत हो जाती है. भक्त अपने आराध्य राधा-कृष्ण को गुलाल अर्पित करते हैं और उनके साथ फूलों की होली खेलते हैं. ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, यह दिन शुक्र ग्रह को मजबूती प्रदान करने वाला माना जाता है, जो सुख-सुविधाओं और वैवाहिक प्रेम का कारक है.

खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए विशेष पूजा विधि

अगर आप अपने वैवाहिक संबंधों में मधुरता चाहते हैं या विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो इस दिन यह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. इसके बाद श्री राधा-कृष्ण की प्रतिमा को सुंदर वस्त्र पहनाएं और उन्हें ताजे सुगंधित फूलों से सजाएं. इतना करने के बाद श्री कृष्ण को माखन-मिश्री और सफेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाएं. मान्यता है कि राधा-रानी ये इन मिठाइयों का भोग लगाने से दांपत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहता है. इसके साथ ही प्रेम और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए "ॐ क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभय स्वाहा" इस मंत्र का 108 बार जाप करें. पूजन के अंत में भगवान के चरणों में गुलाल और फूल चढ़ाएं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

