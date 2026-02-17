Phulera Dooj 2026: फुलेरा दूज पर भूल से भी ना करें ये काम, नराज हो सकते हैं श्रीकृष्ण, जानें खास नियम

Phulera Dooj 2026 Date Shubh Muhurat: हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर फुलेरा दूज मनाया जाता है. यह पर्व मुख्य रूप से भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित है. इस साल फुलेरा 19 फरवरी को मनाया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए.
Phulera Dooj 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज का पावन पर्व मनाया जाता है. यह दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को समर्पित है. खासतौर पर मथुरा, वृंदावन और पूरे ब्रज क्षेत्र में इस दिन को बड़े ही हर्षो और उल्लास के साथ मनाया जाता है. इस दिन भक्त अपने आराध्य पर फूलों की वर्षा करते हैं. पौराणिक मान्यता है कि फुलेरा दूज के दिन राधा-कृष्ण की भक्ति करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल फुलेरा दूज कब है, इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए.
फुलेरा दूज 2026 शुभ मुहूर्त
पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 18 फरवरी 2026 को शाम 4 बजकर 57 मिनट से होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 19 फरवरी को शाम 3 बजकर 58 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल फुलेरा दूज 19 फरवरी को मनाया जाएगा.
फुलेरा दूज पर क्या करना है शुभ
फुलेरा दूज पर सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान करें और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करें. इसके साथ ही शुभ मुहूर्त में श्री राधा-कृष्ण का श्रृंगार करें. उन्हें ताजे फूल अर्पित करें और उन पर फूलों की वर्षा करें. वसंत ऋतु का आगमन होने के कारण इस दिन राधा-कृष्ण को गुलाल लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है. भगवान को उनकी प्रिय वस्तुओं जैसे माखन-मिश्री, ताजे फल और मिठाई का भोग लगाएं. इसके अलावा इस दिन 'श्री राधा अष्टकम' और 'श्री कृष्ण चालीसा'का पाठ करें. इसके अलावा इस दिन सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान करना फलदायी होता है.
फुलेरा दूज पर ना करें ये गलतियां
शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार, फुलेरा दूज के दिन काले या गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए. इस दिन पीले, गुलाबी या सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है. व्रत नियम के मुताबिक, इस दिन किसी भी व्यक्ति के प्रति कटु वचन या अभद्र भाषा का प्रयोग न करें. इसके साथ ही घर या बाहर किसी भी प्रकार के वाद-विवाद और कलह से दूर रहें, अन्यथा मानसिक शांति भंग हो सकती है. इसके अलावा इस दिन महिलाओं, बुजुर्गों और असहाय लोगों का अपमान न करें. मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पूजा का शुभ फल नहीं मिलता.
