Hindi Newsधर्मPhulera Dooj 2026: फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त, कैसे करें श्रीकृष्ण और राधारानी की पूजा, बरतें कौन सी सावधानियां? जानें

Phulera Dooj 2026: फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त, कैसे करें श्रीकृष्ण और राधारानी की पूजा, बरतें कौन सी सावधानियां? जानें

Phulera Dooj 2026 Kab Hai: फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि इस साल 18 फरवरी 2026 की शाम से शुरू होकर 19 फरवरी 2026 की दोपहर तक होगा. ऐसे में फुलेरा दूज कब है और इस दिन किस विधि से पूजा करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:17 AM IST
Phulera Dooj 2026
Phulera Dooj 2026

Phulera Dooj 2026 Puja Vidhi: फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि पर फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है. प्रेम और वैवाहिक जीवन में गहराई, समझ और मधुरता बढ़ाने के लिए इस दिन श्रीकृष्ण और राधारानी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. फुलेरा दूज साल के सबसे अच्छे मुहूर्त या अबूझ मुहूर्त में गिना जाता है. ज्योतिष अनुसार इस दिन बिना पंचांग देखे ही शुभ कार्य, मांगलिक आयोजन जैसे विवाह गृह प्रवेश आदि किए जा सकते हैं. इस दिन विशेष रूप से राधा रानी और कृष्ण जी की पूजा करने का विधान है. प्रेम और दांपत्य जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए किस विधि से फुरेला दूज पर पूजा अर्चना करें और क्या सावधानियां बरतें आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

कब है फुलेरा दूज 2026?
हिंदू पंचांग की मानें फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि 18 फरवरी 2026 को शाम 04:57 मिनट से लेकर 19 फरवरी 2026 को दोपहर 03:58 बजे  तक रहने वाली है. इस तरह उदया तिथि में फुलेरा दूज 19 फरवरी को गुरुवार के दिन मनाया जाएगा. फुलेरा दूज का दिन अबूझ मुहूर्त माना गया है यानी शादी, सगाई और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए यह दिन अति उत्तम माना गया है. इस दिन को शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और दांपत्य जीवन में प्रेम व सम्मान बना रहता है. 

फुलेरा दूज 2026 की पूजा विधि

  • फुलेरा दूज पर सुबह सवेरे उठ कर स्नान ध्यान करें

  • इस दिन शाम के समय भी स्नान आदि कर साफ कपड़े धारण करें.

  • श्रृंगार करें और मन को शांत कर राधा रानी और कृष्ण जी को प्रणाम करें.

  • अब राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रतिमा को पुष्पों से सजाएं.

  • सबसे पहले अबीर-गुलाल चढ़ाएं. 

  • इस दिन पूजा में भोग के रूप में सफेद मिठाई, पंचामृत और मिश्री अर्पित करें.

  • 'मधुराष्टक' या 'राधा कृपा कटाक्ष' का अगर सच्चे मन से पाठ करें तो विशेष लाभ पा सकते हैं.

  • संभव न हो तो 'राधे-कृष्ण' का जाप करें और आरती कर पूजा संपन्न करें.

  • पूजा से उठकर श्रृंगार सामग्री का दान करें और प्रसाद ग्रहण कर सब में बांट दें.

फुलेरा दूज 2026 बरतें ये सावधानियां
फुलेरा दूज के दिन घर में सात्विक भोजन बनाएं और वही खाएं. बाहर का बना भोजन करने से बचें.
मांस, मदिरा या तामसिक चीजों से दूर बनाएं.
किसी के लिए मन में घृणा और द्वेष का भाव न रखें.
किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें और बुजुर्गों या बच्चों से बुरा व्यवहार न करें.
इस दिन काले रंग का इस्तेमाल न करें. रंग बिरंगे कपड़े ही पहनें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

