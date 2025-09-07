Surya Grahan Rituals: ग्रहण के दौरान शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं शास्त्र-पुराण
Physical Relations During Grahan: अक्सर लोग जाने-अनजाने में ग्रहण के दौरान भी शारीरिक संबंध बना लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रहण के दौरान शारीरिक संबंध बनाने के क्या नुकसान हैं और इस बारे में शास्त्र-पुराण में क्या कहा गया है.

Sep 07, 2025
Physical Relations During Grahan: हिंदू धर्म में ग्रहण (चंद्र और सूर्य ग्रहण) को अत्यंत महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना गया है. ज्योतिष और धर्मशास्त्र दोनों के अनुसार, ग्रहण का सीधा प्रभाव मनुष्य के शरीर, मन और जीवन पर पड़ता है. यही कारण है कि ग्रहण काल में कई कार्यों को वर्जित बताया गया है. उन्हीं में से एक है ग्रहण के दौरान शारीरिक संबंध बनाना. कई लोग जाने-अनजाने में ग्रहण के दौरान भी शारीरिक संबंध बना लेते हैं या ऐसा करने के लिए पार्टनर को भी विवश कर देते हैं. चूंकि संतान उत्पत्ति के पति-पत्नी का आपस में संबंध बनाने के लिए शास्त्र-पुराण भी इजाजत देते हैं. लेकिन, अक्सर लोग यह जानना चाहेंगे कि क्या ग्रहण के दौरान शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं और इसके लिए शास्त्र पुराणों में क्या बताया गया है. आइए जानते हैं कि ग्रहण के दौरान शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं.

ग्रहण काल का महत्व

शास्त्र-पुराणों में ग्रहण काल को अशुभ माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, इस समय सूर्य और चंद्रमा पर राहु-केतु का प्रभाव होता है. ऐसे में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है. इस कारण से धार्मिक ग्रंथों में ग्रहण काल को पवित्र कार्यों के लिए अशुभ बताया गया है.

ग्रहण के दौरान शारीरिक संबंध बनाएं या नहीं

मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि ग्रहण काल के दौरान पति-पत्नी को भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि, ग्रहण के समय शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है. इस अवधि में बना संबंध शारीरिक अत्यधिक मानसिक असंतुलन पैदा कर सकता है. आयुर्वेद की मानें तो इस समय शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए शास्त्रों की मानें तो ग्रहण काल के दौरान किसी भी सूरत पर शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए. अगर, ऐसा होता है तो जन्म लेने वाले बच्चे विकलांग होते हैं. 

गर्भधारण से जुड़ी मान्यता

पुराणों में विशेष रूप से यह कहा गया है कि ग्रहण काल में शारीरिक संबंध बनाने से गर्भधारण होने पर शिशु पर नकारात्मक असर पड़ सकता. ऐसे बच्चे में जन्म के समय शारीरिक या मानसिक दोष की संभावना बढ़ जाती है. इसी कारण ग्रहण के दौरान दंपतियों को संयम रखने की सलाह दी जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

