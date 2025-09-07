सिर्फ गयाजी ही नहीं इन जगहों पर भी होता है पिंडदान, पितरों को सीधे मिलता है मोक्ष
सिर्फ गयाजी ही नहीं इन जगहों पर भी होता है पिंडदान, पितरों को सीधे मिलता है मोक्ष

Pind daan in Gaya ji: पितरों की आत्‍मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है. इसके लिए पितृ पक्ष में लोग गयाजी जाते हैं और अपने मृत परिजनों की तृप्ति के लिए विधि-विधान से पिंडदान करते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 07, 2025, 03:07 PM IST
सिर्फ गयाजी ही नहीं इन जगहों पर भी होता है पिंडदान, पितरों को सीधे मिलता है मोक्ष

Pind daan kaha hota hai: हिंदू धर्म में मान्‍यता है कि पिंडदान करने से मृत परिजन की आत्‍मा को अगले लोक की यात्रा करने में मदद मिलती है. साथ ही उसके लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं. पिंडदान करने के लिए किसी पुरोहित या पुजारी की मदद से मंत्रोच्‍चार और विधिपूर्वक अनुष्‍ठान करना होता है. पिंडदान का कार्य आमतौर पर परिवार के सबसे छोटे बेटे या सबसे बड़े बेटे या पुरुष सदस्‍य द्वारा किया जाता है. पिंडदान करने के लिए गया जी को सबसे उत्‍तम स्‍थान माना गया है. लेकिन इसके अलावा भी देश में कई स्‍थान हैं, जहां पिंडदान करना पितरों की आत्‍मा को शांति दिलाता है. 

यह भी पढ़ें: मंगल का शुक्र की राशि में गोचर खत्‍म करेगा 4 राशि वालों के बुरे दिन, रातों-रात पलटी मारेगा भाग्‍य

इन जगहों पर होता है पिंडदान 

1. गया, बिहार: बिहार के गया शहर को पिंडदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है. पुराणों में भी इसका वर्णन है कि गया में फल्गु नदी के तट पर और विष्णुपद मंदिर में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है, इसलिए हर साल पितृपक्ष में लाखों लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए गया जी आते हैं. 

2. वाराणसी, उत्तर प्रदेश: भगवान शिव की नगरी काशी में प्राण त्‍यागने से मोक्ष मिलता है लेकिन जिन लोगों का पिंडदान भी काशी या वाराणसी में किया जाए उनकी आत्‍मा को भी मुक्ति मिल जाती है. 

3. बद्रीनाथ, उत्तराखंड: चार धामों में से एक बद्रीनाथ को भी पिंडदान के लिए पवित्र माना जाता है. बद्रीनाथ में नारायण शिला पर पिंडदान करने से पूर्वजों को बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है. हालांकि पितृ पक्ष के समय में यहां भारी बारिश होती है लिहाजा लोगों के लिए यहां पहुंचना आसान नहीं होता है. 

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण कब से लग रहा है, क्‍या है टाइम? साल के आखिरी ग्रहण की पूरी डिटेल पढ़ें यहां

4. प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: तीर्थों के राजा प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर पिंडदान करने से पितरों को सारे पापों से मुक्ति मिलती है और उन्‍हें स्‍वर्ग में स्‍थान मिलता है. 

5. हरिद्वार, उत्तराखंड: हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है. 

6. उज्‍जैन, मध्‍यप्रदेश: महाकाल की नगरी उज्‍जैन में लोग काल सर्प दोष और पितृ दोष निवारण की पूजा करने के लिए देश-दुनिया से आते हैं. यहां भी क्षिप्रा नदी के तट पर पूर्वजों के लिए पिंडदान करने से उनकी आत्‍मा को शांति मिलती है. मान्‍यता है कि उज्‍जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पिंडदान कराने का फल गयाजी में पिंडदान कराने जितना ही मिलता है. 

7. द्वारका, गुजरात: भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में भी गोमती नदी के तट पर पिंडदान किया जाता है. कृष्‍ण भक्‍त यहां विशेष रूप से आते हैं. 

8. पुरी, ओडिशा: जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध पुरी में भी समुद्र तट पर पिंडदान कराया जाता है. मान्‍यता है कि 'स्वर्गद्वार' नामक स्थान पर पिंडदान करने से पितरों को सीधे स्वर्ग में प्रवेश मिलता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Pind Daan

