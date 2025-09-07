सिर्फ गयाजी ही नहीं इन जगहों पर भी होता है पिंडदान, पितरों को सीधे मिलता है मोक्ष

Pind daan kaha hota hai: हिंदू धर्म में मान्‍यता है कि पिंडदान करने से मृत परिजन की आत्‍मा को अगले लोक की यात्रा करने में मदद मिलती है. साथ ही उसके लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं. पिंडदान करने के लिए किसी पुरोहित या पुजारी की मदद से मंत्रोच्‍चार और विधिपूर्वक अनुष्‍ठान करना होता है. पिंडदान का कार्य आमतौर पर परिवार के सबसे छोटे बेटे या सबसे बड़े बेटे या पुरुष सदस्‍य द्वारा किया जाता है. पिंडदान करने के लिए गया जी को सबसे उत्‍तम स्‍थान माना गया है. लेकिन इसके अलावा भी देश में कई स्‍थान हैं, जहां पिंडदान करना पितरों की आत्‍मा को शांति दिलाता है.

इन जगहों पर होता है पिंडदान

1. गया, बिहार: बिहार के गया शहर को पिंडदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है. पुराणों में भी इसका वर्णन है कि गया में फल्गु नदी के तट पर और विष्णुपद मंदिर में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है, इसलिए हर साल पितृपक्ष में लाखों लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए गया जी आते हैं.

2. वाराणसी, उत्तर प्रदेश: भगवान शिव की नगरी काशी में प्राण त्‍यागने से मोक्ष मिलता है लेकिन जिन लोगों का पिंडदान भी काशी या वाराणसी में किया जाए उनकी आत्‍मा को भी मुक्ति मिल जाती है.

3. बद्रीनाथ, उत्तराखंड: चार धामों में से एक बद्रीनाथ को भी पिंडदान के लिए पवित्र माना जाता है. बद्रीनाथ में नारायण शिला पर पिंडदान करने से पूर्वजों को बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है. हालांकि पितृ पक्ष के समय में यहां भारी बारिश होती है लिहाजा लोगों के लिए यहां पहुंचना आसान नहीं होता है.

4. प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: तीर्थों के राजा प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर पिंडदान करने से पितरों को सारे पापों से मुक्ति मिलती है और उन्‍हें स्‍वर्ग में स्‍थान मिलता है.

5. हरिद्वार, उत्तराखंड: हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है.

6. उज्‍जैन, मध्‍यप्रदेश: महाकाल की नगरी उज्‍जैन में लोग काल सर्प दोष और पितृ दोष निवारण की पूजा करने के लिए देश-दुनिया से आते हैं. यहां भी क्षिप्रा नदी के तट पर पूर्वजों के लिए पिंडदान करने से उनकी आत्‍मा को शांति मिलती है. मान्‍यता है कि उज्‍जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पिंडदान कराने का फल गयाजी में पिंडदान कराने जितना ही मिलता है.

7. द्वारका, गुजरात: भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में भी गोमती नदी के तट पर पिंडदान किया जाता है. कृष्‍ण भक्‍त यहां विशेष रूप से आते हैं.

8. पुरी, ओडिशा: जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध पुरी में भी समुद्र तट पर पिंडदान कराया जाता है. मान्‍यता है कि 'स्वर्गद्वार' नामक स्थान पर पिंडदान करने से पितरों को सीधे स्वर्ग में प्रवेश मिलता है.

