/राक्षसों का संहार करने के बाद यहां रुकी थीं मां काली, जानिए गंगोलीहाट के इस मंदिर की पूरी कहानी

अगर आप उत्तराखंड जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं से गंगोलीहाट के महाकाली मंदिर के दर्शन करने जाने का आईडिया तो मिला ही होगा. दरअसल ये मंदिर पूरे भारत में अपनी अलौकिक शक्तियों और अनूठे इतिहास के लिए जाना जाता है.
ये रहस्यमयी मंदिर पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर गंगोलीहाट तहसील और ब्लॉक में स्थित है.
साथ ही ये पूरा क्षेत्र अपनी लोक संस्कृति, बेहतरीन संगीत और धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है. पौराणिक मान्यताओं की मानें तो स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य ने इस पावन स्थान को महाकाली शक्तिपीठ की स्थापना के लिए चुना था.
ऊंचे-ऊंचे चीड़ के हरे-भरे पेड़ों के बीच बसे इस भव्य मंदिर के आस पास बेहद खूबसूरत और शांत वातावरण है. आज हम आपको इस मंदिर के बारे में डिटेल से बताएंगे.
इस प्राचीन मंदिर में मां काली अपने भयंकर और शक्तिशाली रूप में विराजमान हैं. धार्मिक कथाओं के अनुसार मां काली ने यहां भयानक दानवों और राक्षसों का वध करके धर्म की रक्षा की थी.
युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद देवी को प्रसन्न करने के लिए यहां भेड़ और बकरों की बलि देने की पुरानी परंपरा रही है. हालांकि बदलते समय के साथ अब पूजा-पाठ के तरीकों में भी काफी बदलाव आ गया है.
लेकिन वहां के आम लोगों की माने तो वहां आज भी बलि चढ़ाया जाता है. यहां मां काली के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ता है.
महाकाली मंदिर से ठीक उल्टी दिशा में लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद फेमस चामुंडा मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं. ये मंदिर घने और डरावने जंगलों के बिल्कुल बीचों-बीच बना हुआ है.
माना जाता है कि इस स्थान पर देवी ने अपने उग्र और विकराल रूप में बुरी आत्माओं और राक्षसों का नाश किया था.
जंगलों के सन्नाटे के बीच बसा ये मंदिर अपने आप में अद्भुत अलौकिक ऊर्जा समेटे हुए है. यहां आने वाले हर भक्त को एक अलग ही शांति और शक्ति का अहसास होता है.
गंगोलीहाट के इस मंदिर परिसर में एक अजीब सा आकर्षण और गहरा रहस्य छिपा हुआ है. स्थानीय लोगों और बुजुर्गों का मानना है कि रात के समय यहां अदृश्य शक्तियों का पहरा रहता है.
सूर्यास्त के बाद मंदिर परिसर के बाहर आत्माओं की मौजूदगी और मुक्त संचलन की बातें कही जाती हैं. इसी रहस्य और लोक मान्यताओं के कारण रात के समय लोग मंदिर परिसर के आसपास अनावश्यक रूप से जाने से बचते हैं.
कहा जाता है कि सदियों पहले जब आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे, तब उन्हें इस स्थान पर माता की दिव्य उपस्थिति का अहसास हुआ था.
उन्होंने ही यहां शक्तिपीठ की स्थापना की और माता की उग्र ऊर्जा को शांत करने के लिए तांत्रिक पूजा व मंत्रोच्चार किए थे.
तब से लेकर आज तक ये स्थान कुमाऊं क्षेत्र के लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है. यहां हर साल हजारों लोग अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं.
अगर आप देवभूमि में प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ आध्यात्मिक शांति की तलाश कर रहे हैं, तो गंगोलीहाट सबसे बेहतरीन जगह है. चीड़ के जंगलों की ठंडी हवाएं और माता के मंदिर की पवित्र घंटी की आवाजें मन को पूरी तरह तृप्त कर देती हैं.
ये मंदिर केवल पूजा-पाठ का केंद्र नहीं है, बल्कि पिथौरागढ़ की सांस्कृतिक धरोहर और कुमाऊंनी परंपराओं का एक जिंदा उदाहरण भी है.
(Disclaimer): यह लेख उत्तराखंड की स्थानीय धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और जनश्रुतियों पर आधारित एक विवरणात्मक रिपोर्ट है. इसका उद्देश्य पाठकों तक क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की जानकारी पहुंचाना है.
(Disclaimer): यह लेख उत्तराखंड की स्थानीय धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और जनश्रुतियों पर आधारित एक विवरणात्मक रिपोर्ट है. इसका उद्देश्य पाठकों तक क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की जानकारी पहुंचाना है.