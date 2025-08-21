Pithori Amavasya 2025: पिठोरी अमावस्या पर नाराज पितर भी हो जाएंगे खुश, नोट कर लें श्राद्ध तर्पण की विधि और उपाय

Pithori Amavasya 2025: पिठोरी अमावस्या भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को कहते हैं. इस दिन पितरों की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध और तर्पण करना बेहद शुभ माना जाता है. शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया पिंडदान और तर्पण पितरों को तृप्त करता है और घर-परिवार में सुख-शांति लाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल पिठोरी अमावस्या 22 अगस्त को पड़ रही है. अमावस्या तिथि की शुरुआत 22 अगस्त को सुबह 11 बजकर 55 मिनट से होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 23 अगस्त को सुबह 11 बजकर 35 मिनट पर होगी. इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल पिठरी अमावस्या 22 अगस्त को मनाई जाएगी. आइए अब जानते हैं पिठोरी अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के उपाय, श्राद्ध और तर्पण विधि.

पिठोरी अमावस्या 2025 श्राद्ध और तर्पण विधि

पिठोरी अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र पहनें और कुश से आसन बनाएं. दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को स्मरण करें. तिल, कुश, पुष्प और जल मिलाकर तर्पण करें. पिंडदान के लिए पके हुए चावल, तिल और जौ का उपयोग करें. गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मणों को भोजन कराना न भूलें. पूजन के अंत में पितरों से आशीर्वाद की प्रार्थना करें. मान्यता है कि पिठोरी अमावस्या पर इस विधि से तर्पण करने पर पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है. नाराज पितर भी प्रसन्न होकर अपने वंशजों को सुख-समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं.

पिठोरी अमावस्या के उपाय

शास्त्रों के अनुसार,पिठोरी अमावस्या के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करने से पितरों की कृपा मिलती है. पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर तर्पण करने से पितृ दोष शांत होता है. इसके अलावा इस दिन घर के किसी भी बड़े सदस्य के नाम से ब्राह्मण भोज कराने से पितरों को तृप्ति मिलती है. काले तिल और जल से अर्घ्य देने पर पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है. शाम के समय घर के आंगन या मंदिर में घी का दीपक जलाकर पितरों के नाम स्मरण करना बेहद शुभ होता है.

पिठोरी अमावस्या 2025 स्नान-दान शुभ मुहूर्त

शास्त्रों के अनुसार, अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और उसके बाद किए गए दान का कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है. कहते हैं कि इस दिन पितरों के निमित्त दान करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल पिठोरी अमावस्या पर स्नान-दान के लिए सुबह 4 बजकर 26 मिनट से लेकर 5 बजकर 10 मिनट तक का समय बेहद शुभ है. इस दौरान स्नान-दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होगा.

