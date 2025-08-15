Amavasya 2025 : पिठोरी अमावस्‍या आने वाली है...नोट करें स्‍नान-दान का शुभ मुहूर्त, 64 योगिनियों की भी होती है पूजा
Amavasya 2025 : पिठोरी अमावस्‍या आने वाली है...नोट करें स्‍नान-दान का शुभ मुहूर्त, 64 योगिनियों की भी होती है पूजा

Pithori Amavasya 2025 date: अगस्‍त महीन में पड़ रही भाद्रपद अमावस्‍या को पिठोरी अमावस्‍या कहते हैं. इसका एक खास कारण के चलते बड़ा महत्‍व है. जानिए इस साल पिठोरी अमावस्‍या कब है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:55 AM IST
Pithori Amavasya in August 2025: अमावस्‍या तिथि हर महीने आती है और हर अमावस्‍या का कुछ न कुछ महत्‍व है. भाद्रपद महीने की अमावस्‍या को पिठोरी अमावस्‍या कहते हैं. इसे कुशाग्रहणी पिठोरी अमावस्‍या भी कहते हैं. इसके पीछे एक रोचक कथा भी है. साथ ही पिठोरी अमावस्‍या के दिन पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है. इससे पितृ दोष दूर होता है और संतान को सुख-समृद्धि लंबी उम्र मिलती है. 

पिठोरी अमावस्या 2025 की तिथि और स्‍नान-दान समय

द्रिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि 22 अगस्त को सुबह 11:55 बजे से आरंभ होकर 23 अगस्त को सुबह 11:35 बजे समाप्त होगी. लिहाजा पिठोरी अमावस्‍या 22 अगस्‍त को मानी जाएगी और इसी दिन अमावस्‍या का व्रत किया जाएगा, स्‍नान-दान किया जाएगा. पिठोरी अमावस्‍या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्‍नान करें और पितरों के लिए तर्पण करें. बाद में कौए, चींटी, कुत्‍ते को भोजन दें. गरीबों को दान करें. 

...इसलिए पिठोरी अमावस्या को ‘कुशाग्रहणी’ कहा जाता है

मत्स्य पुराण के अनुसार, भगवान विष्णु ने जब वराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को जल से निकालकर पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया. तब उन्‍होंने जल से निकलकर अपने शरीर को झटक तो उनके शरीर के कुछ बाल पृथ्‍वी पर गिरे और फिर रूपांतरित होकर कुशा घास बन गए. इसलिए पिठोरी अमावस्‍या के दिन कुशा का पूजन किया जाता है और इसे कुशाग्रहणी कहा जाता है. 

साथ ही पिठोरी अमावस्‍या के दिन 64 योगिनी देवी शक्ति की पूजा भी की जाती है. ऐसा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

