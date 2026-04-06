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Hindi Newsधर्मPitra Dosh: पितृ दोष के इन लक्षणों को भूलकर भी ना करें नजरअंदाज, वरना आने वाली 7 पीढ़ियां झेलेंगी भयानक कष्ट

Pitra Dosh: पितृ दोष के इन लक्षणों को भूलकर भी ना करें नजरअंदाज, वरना आने वाली 7 पीढ़ियां झेलेंगी भयानक कष्ट

Pitra Dosh ke lakshan aur Upay: कहा जाता है कि पितृ दोष का दंश आने वाली सात पीढ़ियों को झेलना पड़ता है. पितृ दोष से पीड़ित जातकों जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृ दोष के लक्षण कौन-कौन से हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 06, 2026, 03:43 PM IST
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Pitra Dosh: पितृ दोष के इन लक्षणों को भूलकर भी ना करें नजरअंदाज, वरना आने वाली 7 पीढ़ियां झेलेंगी भयानक कष्ट

Pitra Dosh: हिंदू धर्म में पितृ दोष को बेहद नुकसानदेह माना गया है. पितृ दोष उत्पन्न होने पर व्यक्ति में कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं. कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है, तो कड़ी मेहनत के बावजूद भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते. पितृ दोष की वजह से पिता और पुत्र के बीच बेवजह मनमुटाव और तनाव बढ़ने लगता है. इसके साथ ही धन-दौलत और समृद्धि होने के बावजूद भी घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होते. इसके अलावा परिवार में बेवजह कलह-क्लेश होता रहता है. इतना ही नहीं, पितृ दोष की वजह से नौकरी-व्यापार में भी अनेक प्रकार की परेशानियों का समाना करना पड़ता है. ऐसे में अगर आपको भी ये लक्षण नजर आए, तो समझ लेना चाहिए कि पितृ दोष उत्पन्न हो चुका है. आइए जानते हैं कि पितृ दोष के प्रमुख लक्षण कौन-कौन से हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए.

कैसे पहचानें पितृ दोष है या नहीं? 

अंतिम समय पर कार्यों का बिगड़ना- कोई भी महत्वपूर्ण काम पूरा होने ही वाला हो और अचानक उसमें कोई अज्ञात बाधा आ जाए, तो यह दोष की ओर इशारा करता है.

आर्थिक परेशानियां- अच्छी आमदनी के बावजूद बचत का न होना और बीमारियों या व्यर्थ की चिंताओं में धन का पानी की तरह बह जाना, ये सभी पितृ दोष के लक्षण माने गए हैं.

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शादी में बेवजह देरी- घर के युवा शिक्षित, संस्कारी और आत्मनिर्भर होने के बाद भी उनकी शादी में बेवजह देरी होना या रिश्ते तय होकर टूट जाना.

संतान सुख में बाधा- कई बार सबकुछ सही होते हुए भी संतान प्राप्ति या वंश वृद्धि में रुकावट आने लगती है. यह इस बात की ओर इशारा करता है, पितृ दोष लग चुका है.

मानसिक अशांति और डर- भौतिक सुख-सुविधाएं होने पर भी मन में हमेशा एक अनजाना डर बना रहना और किसी भी कार्य में एकाग्रता की कमी भी पितृ दोष के लक्षण हैं.

कलह और मुकदमेबाजी- घर में छोटी-छोटी बातों पर भारी विवाद होना और बिना किसी बड़े कारण के कानूनी उलझनों में फंसकर समय और स्वास्थ्य की हानि होना.

जन्मकुंडली में पितृ दोष का प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही हो लेकिन फिर भी व्यक्ति को उनका पूरा फल न मिले, तो इसका कारण पितृ दोष हो सकता है.

राजयोग की विफलता- कुंडली में कितने ही बड़े राजयोग क्यों न हों, पितृ दोष के कारण वे निष्प्रभावी हो जाते हैं. व्यक्ति का सौभाग्य, दुर्भाग्य में बदल जाता है.

ग्रहों का प्रकोप- पितृ दोष से पीड़ित व्यक्ति को अशुभ ग्रहों के समय मृत्यु के समान कष्टों का सामना करना पड़ सकता है.

सुख-सुविधाओं की कमी- ऐसे व्यक्ति के पास साधन तो होते हैं, लेकिन वह उनका उपभोग नहीं कर पाता और बेवजह ही दुःख-दरिद्रता का जीवन व्यतीत करता है.

यह भी पढ़ें: राहु की महादशा हमेशा नहीं होती भारी! इन 3 ग्रहों की अंतर्दशा चमका देती है सोया हुआ भाग्य

पितृ दोष निवारण के लिए ये है सबसे शुभ अवसर 

पितृ दोष की शांति के लिए पितृ पक्ष (श्राद्ध पक्ष) की अवधि बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है. पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए यह समय सबसे उत्तम है. ऐस में इस दौरान अपने पूर्वजों के निमित्ति निश्चित रूप से तर्पण, पिंडदान और दान कर्म करें. ऐसा करने से पूर्वजो की आत्मा तृप्त हो जाती है. पितृ पक्ष के दौरान ब्राह्मणों, निर्धनों और पशु-पक्षियों (विशेषकर कौए, कुत्ते और गाय) को भोजन कराने से पितृ दोष के नकारात्मक प्रभावों में कमी आती है. कहते हैं कि जब पितृ देव प्रसन्न होते हैं, तो न सिर्फ जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि संतान सुख, आरोग्य और समृद्धि के द्वार भी खुल जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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