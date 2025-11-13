Amavasya Pitra Dosh Upay : पितृ दोष को कुंडली के सबसे अशुभ दोषों में से एक माना गया है. पितृ दोष पीढ़ियों तक कष्‍ट देता है और एक के बाद एक मुसीबतें देता है. पितृ दोष के कारण परिवार वंशहीनता के शिकार हो जाते हैं. घर के लड़के-लड़कियों के विवाह नहीं होते हैं. ऐसे में समय रहते पितृ दोष निवारण के उपाय कर लेने चाहिए. मार्गशीर्ष अमावस्‍या का दिन पितृ दोष निवारण के लिए बहुत अच्‍छा है.

इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान-पुण्‍य आदि करें. इस साल 20 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष अमावस्‍या है. पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि की शुरुआत 19 नवंबर को सुबह 09 बजकर 43 मिनट से होगी और समापन 20 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 16 मिनट पर होगा. इस‍ दिन पवित्र नदी में स्‍नान करके के साथ-साथ पितृ दोष निवारण उपाय कर लें.

पितृ दोष के लक्षण

पितृ दोष के कारण घर में हमेशा बिना कारण के लड़ाई-झगड़ा होते रहते हैं. दंपत्तियों को संतान प्राप्ति में समस्या आती है. विवाह योग्‍य युवक-युवतियों की शादी नहीं होती. कारोबार नहीं चलता, बार-बार घाटा होता है. हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है. सेहत संबंधी समस्‍याएं बनी रहती है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं.

मार्गशीर्ष अमावस्‍या पर करें पितृ दोष के उपाय

20 नवंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पितरों की आत्‍मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान करें. ब्राह्मण भोज करवाएं, उन्‍हें दान-दक्षिणा दें. ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं.

मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पूर्वजों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करें. उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें. साथ ही शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. धार्मिक मान्यता है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है. दीपक जलाने के बाद पेड़ की 5 या 7 बार परिक्रमा लगाएं. ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)