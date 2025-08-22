पितृ पक्ष में किसको है अपने पूर्वज के श्राद्ध का अधिकार, जानें कौन कर सकता है तर्पण कर्म
पितृ पक्ष में किसको है अपने पूर्वज के श्राद्ध का अधिकार, जानें कौन कर सकता है तर्पण कर्म

Who can Perform Ancestors Shradh: पितृ पक्ष में पूर्वजों के श्राद्ध और तर्पण का विधान है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूर्वजों के श्राद्ध और तर्पण का अधिकार किसको है यानी वह कौन है जिसको अपने पूर्वजों के श्राद्ध का अधिकार है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 22, 2025, 03:36 PM IST
पितृ पक्ष में किसको है अपने पूर्वज के श्राद्ध का अधिकार, जानें कौन कर सकता है तर्पण कर्म

Pitru Paksha 2025: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है. यह काल हर वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है. इस अवधि में अपने पूर्वजों को स्मरण कर उनका श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है. शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को तृप्त करने से संतान को सुख, समृद्धि और आयु की प्राप्ति होती है. लेकिन प्रश्न यह उठता है कि श्राद्ध और तर्पण का अधिकार किसे प्राप्त है और इसे किस विधि से करना चाहिए? आइए विस्तार से जानते हैं.

श्राद्ध करने का अधिकार किसे है?

पुत्र- सबसे पहले श्राद्ध का अधिकार मृतक के ज्येष्ठ पुत्र को है. यदि वह अनुपस्थित है तो अन्य पुत्र भी यह कर्म कर सकता है.

पौत्र (पुत्र का पुत्र)- पुत्र न होने पर पोता श्राद्ध कर सकता है. 

पत्नी- विशेष परिस्थितियों में मृतक की पत्नी भी श्राद्ध करा सकती है.

भाई और भतीजा- यदि संतान उपलब्ध न हो तो मृतक का भाई या भाई का पुत्र (भतीजा) श्राद्ध कर सकता है.

पुत्री का अधिकार- कई ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि संतान में केवल पुत्री हो, तो विशेष परिस्थितियों में पुत्री भी पितरों का श्राद्ध करा सकती है.

शास्त्रों में यह नियम है कि जिस व्यक्ति के पितरों का श्राद्ध किया जा रहा है, उसी की संतान या वंशज को यह कर्म करने का प्रथम अधिकार है.

पितृ पक्ष में श्राद्ध की विधि

श्राद्ध घर के आंगन, नदी तट या तीर्थस्थल पर किया जा सकता है. दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए क्योंकि यह दिशा पितरों की मानी जाती है. सुबह स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करें. कुशा और जल से संकल्प लेकर पितरों के नाम, गोत्र और तिथि का उच्चारण करें. 

तर्पण

तिल, कुशा और जल से तीन बार तर्पण करें. प्रत्येक बार पितरों का स्मरण और आह्वान करें. 

पिंडदान

चावल, जौ, तिल, घी, दूध और शहद से पिंड बनाएं. इन्हें कुशा पर रखकर पितरों को समर्पित करें.

ब्राह्मण भोजन और दान

श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें. अंत में गाय, कौआ, कुत्ते और चींटियों को भोजन अर्पित करें क्योंकि इन्हें पितरों का प्रतीक माना गया है. 

श्राद्ध में क्या रखें ध्यान?

श्राद्ध कर्म में श्रद्धा और शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है.

इस दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए.

लोभ, क्रोध और विवाद से दूर रहना चाहिए.

पितरों के साथ-साथ देवताओं और ऋषियों का भी आह्वान करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

