Pitru Paksha 2025: कब,कहां और कैसे किया जाता है अकाल मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध? प्रेतशिला से है खास कनेक्शन

Pitru Paksha 2025: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष (श्राद्ध पक्ष) का विशेष महत्व बताया गया है. हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तिथि तक पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं. मान्यता है कि इस समय पितृ पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं और अपने वंशजों के तर्पण व पिंडदान से तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं. पितृ पक्ष में कई लोग अपने उन पूर्वजों का भी श्रद्ध कर्म करते हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हुई. हालांकि, पितरों के श्राद्ध के लिए शास्त्रों विशेष नियम और पद्धति बताई गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अकाल मृत्यु वाले पूर्वजों का श्राद्ध कब, कहां और कैसे किया जाता है. साथ ही इसका गया जी के प्रेतशिला से क्या कनेक्शन है.

मोक्ष नहीं मिलने पर प्रेत योनि में भटकते हैं पूर्वज

शास्त्रों और विशेषकर गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है. शास्त्र कहते हैं कि अगर पितरों को मोक्ष नहीं मिलता, तो वे प्रेतयोनि में भटकते रहते हैं. इसलिए इस अवधि में श्राद्ध कर्म करके उन्हें मुक्ति दिलाई जाती है.

कहां करें अकाल मृत्यु वाले पूर्वजों का श्राद्ध?

बिहार के गया जी में फल्गु नदी के किनारे पिंडदान करने को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है. मान्यता है कि यहां पिंडदान करने से तीन पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. लेकिन खास बात यह है कि अकाल मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध गयाजी की फल्गु नदी पर नहीं, बल्कि प्रेतशिला पर्वत पर किया जाता है.

पितृ पक्ष 2025 कब से कब तक

हिंदू पंचांह के अनुसार, इस साल पितृ पक्ष 7 सितंबर 2025 को भाद्रपद पूर्णिमा के बाद, 8 सितंबर से पितृ पक्ष आरंभ होगा. जबकि, इसका समापन 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध के साथ होगा. इसी दिन पितृ अपने लोक को लौट जाते हैं.

पितृ पक्ष 2025 की तिथियां

8 सितंबर- प्रतिपदा श्राद्ध

9 सितंबर- द्वितीया श्राद्ध

10 सितंबर- तृतीया और चतुर्थी श्राद्ध

11 सितंबर- पंचमी श्राद्ध

12 सितंबर- षष्ठी श्राद्ध

13 सितंबर- सप्तमी श्राद्ध

14 सितंबर- अष्टमी श्राद्ध

15 सितंबर- नवमी श्राद्ध

16 सितंबर- दशमी श्राद्ध

17 सितंबर- एकादशी श्राद्ध

18 सितंबर- द्वादशी श्राद्ध

19 सितंबर- त्रयोदशी श्राद्ध

20 सितंबर- चतुर्दशी श्राद्ध

21 सितंबर- सर्वपितृ अमावस्या

कहां और कैसे करें अकाल मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध ?

अकाल मृत्यु (जैसे दुर्घटना, आत्महत्या, असमय मृत्यु आदि) वाले पितरों का श्राद्ध गया जी (बिहार) स्थित प्रेतशिला पर्वत पर किया जाता है. प्रेतशिला पर्वत की चोटी पर स्थित प्रेतशिला वेदी पर पिंडदान और श्राद्ध कर्म किया जाता है. मान्यता है कि यहां पिंडदान करने से अकाल मृत्यु वाले पितरों को प्रेतयोनि से मुक्ति मिलती है. इनका पिंडदान सामान्य अन्न से नहीं, बल्कि सत्तू से किया जाता है. शाम के बाद यहां ठहरने या पिंडदान करने की मनाही है, इसलिए श्राद्ध और पिंडदान केवल दिन में ही किया जाता है.

अकाल मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध कब करें?

गरुड़ पुराण के अनुसार, पितृपक्ष की अष्टमी तिथि (14 सितंबर 2025) को अकाल मृत्यु को प्राप्त पितरों का श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है. इस दिन विशेष रूप से प्रेतयोनि से मुक्ति दिलाने वाले कर्म किए जाते हैं. ध्यान रखें कि अकाल मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध और पिंडदान किसी विद्वान पंडित की देखरेख में ही करना चाहिए, ताकि विधि-विधान पूर्ण हो सके और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके.

