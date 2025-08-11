Pitru Paksha 2025: किस्मत का मिलेगा ऐसा साथ कि पलट जाएगी किस्मत, पितृ पक्ष में जरूर कर लें ये काम
Pitru Paksha 2025: किस्मत का मिलेगा ऐसा साथ कि पलट जाएगी किस्मत, पितृ पक्ष में जरूर कर लें ये काम

Pitru Pakash 2025: पितृ पक्ष के 16 दिन पितरों की समर्पित होते हैं. इस दौरान लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करते हैं. आइए जानते हैं कि इस दौरान कौन से शुभ काम करने से पितरों की असीम कृपा प्राप्त होगी.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 11, 2025, 06:39 PM IST
Pitru Paksha 2025: किस्मत का मिलेगा ऐसा साथ कि पलट जाएगी किस्मत, पितृ पक्ष में जरूर कर लें ये काम

Pitru Pakash 2025: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है. हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है. यह अवधि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल 7 सितंबर से शुरू होगा और 21 सितंबर 2025 तक चलेगा. पितृ पक्ष के दौरान अधिकांश लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल पितृ पक्ष के दौरान कौन से काम करने पर किस्मत पलट सकती है और इस दौरान कौन से काम करने से पूर्वज यानी पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को सुख-समृद्धि और खुशहाली का वरदान देते हैं. 

पितृ पक्ष का पौराणिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पखवाड़े में पितृ लोक से पूर्वज अपनी संतान और वंशजों के आह्वान पर पृथ्वी पर आते हैं. वे अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा के साथ सेवा की अपेक्षा रखते हैं. ऐसे में जो व्यक्ति इस समय श्रद्धा और सही विधि से अनुष्ठान करता है, उसे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे भाग्य में सुधार और जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव होते हैं.

पितृ पक्ष में किए जाने वाले प्रमुख कार्य

तर्पण और पिंडदान- ब्राह्मणों की सहायता से गंगा, त्रिवेणी, गया या घर पर ही विधिपूर्वक तर्पण व पिंडदान करना शुभ फलदायी होता है. यह क्रिया पूर्वजों की आत्मा को तृप्त कर उन्हें मोक्ष दिलाती है. 

श्राद्ध भोज- पितृ पक्ष में ब्राह्मणों, गरीबों और गौ-सेवा के रूप में भोजन अर्पित करने से पितर प्रसन्न होते हैं. यह पुण्य कर्म वंशजों को सुख, समृद्धि और पितृ दोष से मुक्ति दिलाता है.

दान और सेवा- पितृ पक्ष के दौरान अन्न, वस्त्र, छाता, जलपात्र, जूते और दक्षिणा का दान करना विशेष फलदायी होता है. इस दौरान कुआं खुदवाना, प्याऊ बनवाना और वृक्षारोपण जैसे कार्य भी पवित्र माने जाते हैं.

कौए, कुत्ते और गाय को भोजन- शास्त्रों में कौए को पितरों का प्रतीक बताया गया है. कौए को भोजन कराना, गाय को हरा चारा और कुत्ते को रोटी देना पुण्यकारी माना गया है. ऐसे में पितृ पक्ष में यह काम जरूर करना चाहिए. 

सात्विक आहार और शुद्ध आचरण- पितृ पक्ष में मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक आहार का त्याग करना चाहिए. इस दौरान मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहना आवश्यक है.

पितृ पक्ष का फल और लाभ

इस अवधि में विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करने से विवाह, नौकरी और व्यवसाय में आ रही रुकावटें दूर होती हैं. स्वास्थ्य में सुधार और संतान सुख की प्राप्ति होती है. पितृ दोष का नाश होकर परिवार में शांति और समृद्धि आती है.

श्राद्ध नहीं करने वालों के साथ क्या होता है

"श्राद्धे न यः ददाति पिण्डं, तस्य कुलं नश्यति सप्त जन्मानि" यानी जो व्यक्ति श्राद्ध में पिंडदान नहीं करता, उसका कुल सात पीढ़ियों तक संकट में पड़ सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

pitru paksha 2025

